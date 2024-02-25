متوجون لـ «البيان»: «صناع الأمل» تمكين للعطاء عربياً

أكد المتوجون بالدورة الرابعة من مبادرة صناع الأمل لـ((البيان)) أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخ ثقافة الأمل، وأسهم في تمكين استدامة العطاء، والعمل الإنساني في الوطن العربي.



نماذج



وقالت تالا الخليل الملقبة بـ((ماما المحاربين)) والفائزة بلقب صانع الأمل لعام 2024: ((إن مبادرة ((صناع الأمل)) تسهم في تكريس ثقافة العطاء في المجتمع العربي والعالم، وتسلط الضوء على النماذج والقدوات، التي تلهم الآخرين، وتحتفي بأصحاب الأيادي البيضاء، الذين أطلقوا مشاريع نوعية ومبادرات، أسهمت في تحسين حياة أشخاص آخرين، كانوا في أمس الحاجة لما قدم لهم عبر الوسيلة، التي ابتكروها أو الخدمة التي أطلقوها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات سباقة في العطاء ومنح الأمل لملايين الأشخاص حول العالم)).



ثقافة العطاء



وقال الدكتور محمد النجار: ((إن مبادرة ((صناع الأمل)) أسهمت في إبراز الجهود الإنسانية لأصحاب مبادرات خيرية، استهدفت خدمة الآخرين والتخفيف من معاناة الفئات المحتاجة والضعيفة، وأعطت معنى عظيماً للعمل الإنساني)).



وأوضح أن المبادرة أحدثت فارقاً إيجابياً في العالم العربي، وأسهمت في زيادة ثقافة العمل الخيري والإنساني، وأن تكريم من يصنعون الأمل في مجتمعاتهم وفي حياة من حولهم يسهم في تأسيس جيل يؤمن بهذه الثقافة.



انطلاقة جديدة



ولفت صانع الأمل المغربي أمين إمنير إلى أن المشاركة في مبادرة ((صناع الأمل)) دافع كبير وحافز لمواصلة مسيرة العطاء، وانطلاقة جديدة نحو التوسع في المشروع الإنساني الهادف إلى تحسين نوعية الحياة، والارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر الأقل حظاً في المملكة المغربية.

وقالت فتحية المحمود الملقبة بـ((أم اليتيمات)): ((إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، صانع الأمل بمبادراته ومشاريعه وفكره، فمن يتبع كلمات سموه يجدها مفعمة بالأمل والتفاؤل، وتضع الإنسان أساسها، ومصدر إلهام وعطاء بمبادرات إنسانية تطال شريحة واسعة من أبناء الشعوب في الصحة والتعليم والغذاء والماء، وتسهم في تحسين حياة الإنسان دون أن تستثني عرقاً أو دينا، بل هي موجهة للإنسان أينما كان)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز