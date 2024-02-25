محمد بن راشد: آلاف القصص في «صناع الأمل».. والجميع فائز

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، أن مبادرة صناع الأمل في دورتها الرابعة احتضنت آلاف القصص ومبادرات الخير والعطاء.

ودوّن سموه على حسابه عبر منصة ((إكس)): ((مبادرة صناع الأمل في دورتها الرابعة.. 58 ألف مشارك.. آلاف القصص ومبادرات الخير والعطاء..الجميع فائز.. والجميع مساهم في صنع روح من التفاؤل والإيجابية في عالمنا العربي.. الشعوب تحيا وتزدهر بالأمل.. نشر اليأس هو أكبر تحد تواجهه شعوبنا العربية.. ومن كان يؤمن بالأمل فليقل خيراً للأجيال العربية الجديدة.. أو ليصمت)).

واحتفت مبادرة ((صناع الأمل)) بأربع قصص ملهمة، للعراقي محمد النجار، الذي أعاد الأمل لمبتوري الأطراف من ضحايا الحروب، والمغربي أمين إمنير، الذي حول مواقع التواصل الاجتماعي لبوابة جديدة من العطاء، والمصرية فتحية المحمود، التي انتزعت بجدارة لقب ((أم اليتيمات))، والعراقية تالا الخليل، التي تداوي أرواح أطفال متلازمة داون والمصابين بالسرطان. وتفصيلاً، لم يكن يتخيل الكثيرون ممن يعرفون العراقي الدكتور محمد النجار ((37 عاماً)) أن فقدانه ساقه في عام 2014 سيكون بادرة أمل لكثير من مبتوري الأطراف في العراق، بعد أن حول النجار المستطيل الأخضر إلى دافع قوي، يجدد عبره الأمل، ويستعيد به الثقة بالنفس والحلم بحياة جديدة، بعد أن وضعت الحرب في العراق أوزارها.

وبدأت الحكاية الملهمة لصانع الأمل العراقي، بعد أن فقد ساقه نتيجة تطوعه للقتال ضد تنظيم ((داعش)) الإرهابي، حيث أصيب برصاصة في ساقه، نتجت عنها مضاعفات عرضت حياته للخطر، وأدخلته في غيبوبة لأكثر من شهرين، لكنه ما إن استفاق حتى قرر أن يخلق لنفسه فسحة من الأمل مهما ضاقت به الأماكن، حيث قرر تحويل هذا الحادث المفجع إلى ذكريات بعيدة، والانطلاق في مجال العمل الإنساني، الذي اتخذه أسلوب حياة ومنهج عمل، وبوصلة ترشده على طريق الأمل.

ولم يستسلم النجار، وبدأ مرحلة التعافي، وعاد إلى عمله في وزارة النفط العراقية، وتمكن من الحصول على بعثة لدراسة الدكتوراه في لندن، بعد أن تكيف مع الطرف الاصطناعي، الذي تم تركيبه له، وبدأ بالعودة للمشي وأداء أعماله اليومية، والاهتمام بأسرته.

دراسة الدكتوراه

ورغم انشغال النجار بدراسة الدكتوراه في القانون في بريطانيا عام 2016، إلا أنه لم يفقد يوماً شغفه بكرة القدم، حيث كان يحلم بأن يكون لاعباً يترك بصمة وذكريات لدى الجماهير، إلا أن تنظيم ((داعش)) الإرهابي أجهض هذا الحلم، لكنه عاد إليه مرة أخرى، بعد أن علم أن هناك فريقاً لمبتوري الأطراف في مدينة بورتسموث البريطانية، التي يدرس فيها، ويحمل الاسم نفسه، فكتب إليهم، وأراد الانضمام إليه، وهو ما حدث بعد ذلك.

بعد أن تحقق حلمه، وعاد إليه شغفه، وأصبح جزءاً من فريق بورتسموث، شارك معه في الكثير من المباريات على مدار 4 سنوات هي مرحلة دراسته ببريطانيا، ومن هناك حاول وضع نواة لفريق عراقي من مبتوري الساق، لكن هذه الفرصة لم تحن إلا بعد عودته إلى بغداد.

وتمكن صانع الأمل العراقي مع فريق بورتسموث من الحصول على كأس دوري إنجلترا في عام 2018، وقد ازدادت شهرته بين العرب والعراقيين في مدينة بورتسموث، بعد حصوله على لقب أفضل لاعب في النادي عام 2019، الأمر الذي حفزه أكثر على نقل التجربة إلى وطنه، بعد أن أعادت له كرة القدم ثقته بنفسه ولياقته البدنية.

ولم يكن الأمر سهلاً على صانع الأمل العراقي في بادئ الأمر، لأنه لم يتمكن من إيجاد الأشخاص المطلوبين، حتى قرر أن يكلف زميلاً له، يعمل على صناعة الأطراف الصناعية، بنشر الخبر والبحث عن لاعبين، وبالفعل بعد اختبارات عديدة للمتقدمين اختار نحو 50 لاعباً، سبق أن مارسوا كرة القدم.

تحديات

وخلال هذه الفترة لم يستطع أي من التحديات إيقاف النجار عن خططه، حيث حاول ولأكثر من سنة مع الفريق، الذي كانت تتراوح أعمار لاعبيه بين 14 و40 عاماً، المشاركة في مباريات ودية دولية عديدة، رغم عدم اعتراف الجهات المعنية في العراق بالفريق في بادئ الأمر، لكن حصوله على اعتراف الاتحاد الدولي لكرة قدم مبتوري الأطراف سهل المهمة.

ولأن النجار انتهج طريقة العمل بروح الفريق الواحد نجح الفريق العراقي، وخلال عام واحد فقط من مولده في التأهل لكأس العالم لمبتوري الأطراف، التي استضافتها تركيا في شهر أكتوبر الماضي، وتمكن من تحقيق ثلاثة انتصارات على منتخبات أوروغواي وإيرلندا وألمانيا، وخسر ثلاثاً أخرى، ووضعت هذه الإنجازات تصنيف فريق العراق لكرة القدم لمبتوري الأطراف في الترتيب الـ19 عالمياً من أصل سبعين فريقاً على الرغم من حداثة التجربة العراقية، والتنافس مع فرق لها باع طويل في اللعبة.

ولم يكن طريق النجار في هذه الفترة مفروشاً بالورود، بل عمل على إعادة الروح إلى هذه الشريحة المثخنة بالجراح، بعد أن فقد بعضهم الشغف في الحياة وتملكه اليأس، لكنه كان يؤكد لهم دوماً أنهم وكما ضحوا بجزء من أجسادهم، من أجل الحفاظ على وحدة وأمن العراق سيضحون مرة أخرى، ومرات من أجل رفع اسم دولتهم في المحافل العالمية.

ولم يكتف النجار ببث الحماس بين فريق العراق، بل تكفل في بداية الأمر بنفقات الفريق من تأجير ملاعب، وشراء الزي الرسمي، لكن بمرور الوقت وجد رعاة يودون مساعدة الفريق في خطواته، التي ألهمت عدداً من الأندية العراقية، ودفعتها إلى تكوين فرق محلية لكرة القدم لمبتوري الساق.

مواقع التواصل.. بوابة للعطاء

حول صانع الأمل المغربي أمين إمنير حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى بوابة جديدة للعطاء، بهدف تحسين نوعية الحياة، والارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر الأقل حظاً في المملكة المغربية، ورغم إيمانه بأن هذا الطريق ليس سهلاً، لكنه لم ييأس وأصر على مواصلة صناعة الأمل، حيث يؤكد دوماً أنه نذر حياته لمساعدة أبناء بلده.

وتبنى صانع الأمل المغربي، رئيس جمعية أفتاس للتنمية والتعاون، الكثير من المبادرات والحملات الإنسانية التي تسعى إلى التخفيف من معاناة أبناء وطنه، حيث يقوم بتنظيم العديد من الحملات الإغاثية لتوزيع المساعدات على المحتاجين في المملكة المغربية، إذ تشمل هذه المساعدات الإغاثية توزيع الأضاحي والسلال الغذائية وحفر الآبار وبناء الجسور، وغيرها من أعمال الخير.

ولا يكل صانع الأمل أمين إمنير، ولا يمل في العمل على توفير المساعدات المالية من فاعلي الخير في كافة أنحاء البلاد، من أجل استخدامها في توزيع المواد الغذائية للمحتاجين، وحفر الآبار في المناطق النائية والقرى وحتى تأمين المساعدات الطبية والأدوية وإجراء العمليات المجانية للمرضى وكبار السن، وغيرها من الأمور.

تحفيز الآخرين

ويحرص إمنير على توثيق كافة نشاطاته الإنسانية عبر قناته ((فيسبوكي)) على يوتيوب، من أجل تحفيز الآخرين للسير على دروب العطاء، ونشر ثقافة العمل الإنساني عبر نقل صور بسيطة وعفوية من المبادرات الإنسانية، التي تعمل عليها جمعيته، والتي استفاد منها أكثر من 150 ألف شخص في مختلف مدن المملكة المغربية. وحققت جمعية أفتاس للتنمية والتعاون عدداً من الإنجازات، منها توزيع 800 أضحية على العائلات المحتاجة منذ عام 2020، وحفر أكثر من 100 بئر، وتوزيع أكثر من ألف لوح لإنتاج الطاقة الشمسية، وتوزيع أكثر من 4500 سلة غذائية على الأسر المحتاجة والأرامل والأيتام، وتشييد جسر فوق وادٍ لفك العزلة عن 3 مناطق تتعرض لفيضانات، وإجراء 217 عملية جراحية خلال 2023، وزراعة 2800 شجرة مثمرة.

أم اليتيمات

وتجسد تجربة المصرية فتحية المحمود الملقبة بـ((أم اليتيمات)) و((ماما فتحية)) نموذجاً ملهماً لاحتضان الأمل وتنشئته في مراحل تكوينه الأولى، من منطلق إيمانها بأن تعهد رعاية صناعة الأمل منذ مرحلة الطفولة يثمر عطاء في الكِبر، الأمر الذي دفعها لاستقبال 34 طفلة يتيمة في بيتها، لتكتب منذ العام 2005 فصول قصة سيدة ملهمة ونموذجاً لجنود الخير، الذين وهبوا حياتهم لخدمة الفئات الأقل حظاً.

تزوجت فتحية المحمود، قبل 30 عاماً، ولكنها لم تُرزق بأطفال، ورغم أنه كان حلمها الوحيد إلا أنها رضيت بقضاء الله وقدره، وأمام رغبتها الكبيرة هي وزوجها في سماع كلمة ((ماما وبابا)) قررا تبني 34 فتاة، والإشراف على رعايتهن وتعليمهن وتربيتهن، معتمدين في ذلك على مدخراتهما، التي جمعاها من رحلة عمل طويلة في بلاد الغربة.

وبدأت حكاية ((ماما فتحية))، التي أسست جمعية لمسة أمل لرعاية الأيتام، للاعتناء بالفتيات، أثناء وجودها في عزاء صديقتها، حيث شاهدت ابنتها وهي تجتهد في الدعاء لها، وهنا تبادر إلى ذهنها سؤال ((من سيدعو لي بعد وفاتي؟!))، فوجدت أن هناك الكثير من الأطفال الأيتام بلا مأوى، ولا توجد دور كافية تحتويهم وتعتني بهم، وتمنحهم الاهتمام اللازم، والحضن الدافئ لتخرج من داخلهم مواهب وطاقات، تجعلهم مميزين بين أقرانهم في المجتمع، وتحقق لهم التوازن بين حالتهم النفسية والاجتماعية، فقررت البحث عن أطفال لكي تتبناهم. ورغم أن مسؤولية تربية 34 فتاة بعضهن وصل إلى مرحلة سنية تحتاج إلى رعاية خاصة أمر ليس بالهين، ويحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، إلا أنها تجد في تلك المسؤولية الثقيلة متعة خاصة، حيث تحرص على القيام بكافة واجباتها تجاه بناتها بكل شغف ودقة.

وتعمل ((ماما فتحية)) على غرس ثقافة العطاء في بناتها الـ34 من منطلق إيمانها بأن كل جهد شخصي يبذل في العطاء وفعل الخير سيحدث فرقاً كبيراً في حياة المجتمعات والمحتاجين، وسيعود على فاعله بسعادة غامرة، لا تعادلها كنوز العالم، وهو ما كان دافعاً وحافزاً لها على امتلاك المعرفة بشؤون التربية وتفاصيلها، وكيفية تقديم الرعاية المناسبة لهؤلاء البنات في البداية، الأمر الذي ساعدها على تجاوز الكثير من الضغوط النفسية والتحديات، حيث تعلمت من التجربة لدرجة أكسبتها القدرة على فهم احتياجات بناتها فقط من نظرة عين.

يبدأ يوم ((ماما فتحية)) بعد صلاة الفجر، بعد أن قررت أن تكون هي فقط وزوجها المسؤولان عن تربية بناتهما وذلك بعد أيام وليالٍ من التدقيق قضياها في اختيار من يتولى شؤون البنات، وكذلك مديرات للمنزل، والأمهات البديلات، حيث انتهت رحلة البحث إلى قناعة شخصية من جانبهما بأنه لن يعتني أحد ببناتهما بالشكل الكافي غيرهما، فتوليا في مقر ((لمسة أمل)) كافة تفاصيل تربية الفتيات.

لم تكتفِ ((ماما فتحية)) بتأسيس جمعية لمسة أمل لرعاية الأيتام، بل عملت هي وزوجها على تكريس جهودهما لتحسين الرعاية الصحية للأيتام، وأصحاب الهمم، عبر إنشاء مستشفى مجاني في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، يوفر الرعاية الصحية لهذه الفئات.

ماما المحاربين الصغار

لم تكن تعرف صانعة الأمل العراقية الدكتورة الصيدلانية تالا الخليل أن اللحظة التي تطلب فيها إحدى الأمهات مساعدتها لإقناع طفلها بتناول طعامه وعلاجه ستكون فارقة في مسيرة حياتها، فبعد أن تعلمت في دراستها خلط المركبات، للحصول على دواء يعالج أوجاع البشر، أدركت أنها منذ هذه اللحظة أن عليها تعلم خلط أنواع أخرى من المركبات، التي تعالج أرواح من أطلقت عليهم اسم المحاربين من الأطفال أصحاب الهمم، حيث كتبت معهم فصول قصة ملهمة، بدأتها بتأسيس ((أكاديمية المحاربين)) في البصرة، وهي مؤسسة مجانية لرعاية ومساعدة الأطفال من أصحاب الهمم في العراق.

واستهلت تالا الخليل رحلتها مع عالم صناعة الأمل في عام 2015، عندما خصصت ((كرفاناً)) في مستشفى الأطفال التخصصي في البصرة لاستقبال مرضى السرطان من الأطفال لغرس الأمل، وتجاوز الكثير من التحديات، والتي أبرزها عدم قدرتهم على استكمال الدراسة، أو الاندماج في المجتمع، أو حتى إيجاد مساحة أمل لحياتهم؛ لأنهم محاطون فقط بالمرض والدواء، وجدران المستشفى الصماء، فكان هذا ((الكرفان)) بمثابة فسحة جديدة، أعادت إلى قلوبهم الأمل، ومن هنا جاءتها فكرة تأسيس مشروع الأكاديمية.

وجاءت فكرة الأكاديمية بعد أن تعرضت صانعة الأمل تالا الخليل لصدمة، نتيجة طلب إحدى الأمهات إقناع طفلها بتناول علاجه، وبعد محاولات عديدة منها دون استجابة، أبلغتها الأم أن طفلها صاحب همة أصم، الأمر الذي سيطر على تفكيرها، وطرح لديها الكثير من التساؤلات، التي بحثت عن إجابات لها، والتي مثلت لها في الوقت نفسه حافزاً بأن تنشئ مؤسسة متخصصة لعلاج أصحاب الهمم، وكان ذلك في العام 2018، والآن ترعى وبمجهود شخصي منها أكثر من 200 طفل من مصابي متلازمة داون والسرطان.

ونجحت تالا الخليل في الحصول على دعم من البنك المركزي العراقي، لتوفير مبنى مؤثث بشكل متكامل لمدة 3 سنوات، حيث انطلقت الأكاديمية في البداية بـ100 محارب من المرضى وأصحاب الهمم، تسعى إلى إعدادهم لمواجهة تحديات الحياة بكل ثقة في النفس. ولم يكن الطريق سهلاً أمام تالا الخليل، التي واجهت الكثير من التحديات، والتي تمكنت من التغلب عليها، حتى توفر لمنتسبي الأكاديمية من الأطفال، الذين ينادونها بـ((ماما)) مقراً آمناً وظروفاً صحية ونفسية جيدة، الأمر الذي ساعدها على سرعة اكتشاف مهاراتهم، والتركيز عليها، وتطويرها، من أجل وضعهم على الطريق الصحيح.

وتعمل صانعة الأمل تالا الخليل على تقديم الدعم النفسي للأطفال لإيمانها بأن هذا الدعم يرفع نسبة الشفاء، وأن للحالة النفسية الجيدة كبير الأثر في تقوية جهاز المناعة، ومقاومة هذا المرض الشرس، ومن أجل ذلك استخدمت الفنون لرفع مناعة الأطفال المصابين بالسرطان أو متلازمة داون.

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