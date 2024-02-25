نجوم عرب لـ «البيان»: دبي تدير دفة تكريم العطاء الإنساني عالمياً

أكد عدد من النجوم العرب ضيوف حفل صناع الأمل، أن دبي تدير دفة تكريم العطاء الإنساني على مستوى العالم، وقالوا لـ((البيان)) إن مبادرة صناع الأمل التي تندرج تحت مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، توقظ في كل موسم جديد لها مشاعرنا وأحاسيسنا نحو قضايا وقصص نسيجها الخيال والأمل وأبطالها شخوص يحلمون بالتغير للأفضل.

وقال الفنان والملحن المصري ((أبو)) إن حفل صناع الأمل في دورته الرابعة يشكل فرحة عربية كبرى كونها تضعنا أمام نماذج إنسانية تستشعر حس المسؤولية في كل ما يدور حولها، وهنا تبرز بصمة مدينة دبي التي تمتلك في رصيدها العديد من الإسهامات والمبادرات النوعية، كما تمتلك بصمتها المتفردة في الارتقاء بالمحتوى العالمي الثقافية في كافة القطاعات، والتي تعد انعكاساً ملهماً لخدمة الجمال والفن على خارطة القضايا الإنسانية.

من جهته، أكد الفنان سامر المصري أن مبادرة صناع الأمل، توجه اهتمامنا نحو قضايا وقصص نسيجها الخيال والأمل، وأبطالها أشخاص يحلمون بالتغير للأفضل لمن حولهم في المجتمع لينطلق الحلم من دائرته الصغيرة في مدينة أو دولة عربية واحدة ليطرق أبوابنا في كل بيت عربي.

كما أشار الفنان جوزيف عطية إلى أن نجاح مبادرة صناع الأمل منذ انطلاق فعالياتها لم يأتِ من فراغ، فالمحتوى الذي يقدم أمام ملايين من الناس حول العالم هو محتوى غاية في الأهمية؛ كونه يبحث في قصص مخفية، حيث يعمل صناع الأمل في الظل لخدمة الآخرين وإحداث تحولات إيجابية في واقعهم عبر تحقيق إنجازات تتمتع بمحبة صادقة للإنسان.

وترى المطربة الأردنية نداء شرارة أن مبادرة صناع الأمل تمتلك الاستحقاق الأعم والأشمل في تسليط الضوء على مسارات مختلفة للعمل الإنساني والمجتمعي الذي قد لا يلتفت له الكثيرون، أو أنه لا يحظى باهتمام من الأفراد بالدرجة الأولى رغم أن العمل الخيري والمعرفي يمثل قيمة إنسانية كبرى تتمثل في العطاء والبذل بكل أشكاله، فهو سلوك حضاري.

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