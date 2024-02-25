Monday, 26 February 2024 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمدان بن محمد: حفظ الله الكويت وشعبها العزيز

2/25/2024 7:18:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للأشقاء في دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة يومهم الوطني، متمنياً للكويت أميراً وحكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وقال سموه على حسابه في منصة ((X)): ((نبارك للأشقاء في دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً يومهم الوطني وتمنياتنا لهم بدوام التقدم والازدهار... حفظ الله الكويت وشعبها العزيز)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN25022024000110011019ID1107897600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث