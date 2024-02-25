طحنون بن زايد: الإمارات والكويت تربطهما علاقات تاريخية وثوابت مشتركة

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، قيادة وشعب الكويت الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير الكويت. وقال سموه على حسابه في منصة ((X)): ((أبارك لقيادة وشعب الكويت الشقيق، أعيادهم الوطنية، وأدعو المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الوطنية بمزيد من الأمن والرخاء والازدهار، بقيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. تربط الإمارات والكويت علاقات تاريخية، وثوابت مشتركة، تستند على الأخوة والمحبة والمصير المشترك)).
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