طحنون بن زايد: الإمارات والكويت تربطهما علاقات تاريخية وثوابت مشتركة

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، قيادة وشعب الكويت الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير الكويت. وقال سموه على حسابه في منصة ((X)): ((أبارك لقيادة وشعب الكويت الشقيق، أعيادهم الوطنية، وأدعو المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الوطنية بمزيد من الأمن والرخاء والازدهار، بقيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. تربط الإمارات والكويت علاقات تاريخية، وثوابت مشتركة، تستند على الأخوة والمحبة والمصير المشترك)).

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