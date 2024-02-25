مكتوم بن محمد: كل عام وكويت المجد والأصالة والخير والسلام بخير

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للكويت قيادةً وشعباً، المزيد من الرفعة والازدهار. وقال سموه على حسابه في منصة ((X)): ((كل عام وكويت المجد والأصالة والخير والسلام بخير، في اليوم الوطني للكويت، نحتفي بأخوة راسخة مع الزمن، ومسيرة وتطلعات مشتركة، ونتمنى للكويت، قيادةً وشعباً، المزيد من الرفعة والازدهار)).
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