سفارتنا في الكويت: 6 عقود من العلاقات الراسخة بين الإمارات والكويت

نشرت سفارة دولة الإمارات في الكويت، على صفحتها الرسمية، تقريراً عن العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وخاصة العلاقات الثقافية، حيث تعود العلاقات الإماراتية - الكويتية إلى أكثر من 6 عقود، مؤكدة أن العلاقات الأخوية راسخة ومتجذرة، وقد تميزت منذ البداية بزخم كبير، حيث بدأت البعثة التعليمية الكويتية في الإمارات خلال عام 1955، بإنشاء العديد من المدارس، وتجهيزها قبل إعلان الاتحاد.

وأكدت السفارة أنه في عام 2006، تم إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات ودولة الكويت، لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين، الموقعة في مدينة الكويت.

وعقدت اجتماعات الدورة الأولى للجنة في العاصمة أبوظبي في مارس 2008، حيث تم التوقيع على سبع اتفاقيات بين البلدين الشقيقين في المجال الثقافي والفني والتربوي، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت السفارة في تقريرها، أن محور التعاون الثقافي في الدورة الثالثة للجنة، تضمن التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال المكتبات والثقافة والفنون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، وذلك في ديسمبر 2014.

وتم افتتاح مركز عبد الله السالم الثقافي في الكويت في فبراير 2018، بمشاركة وحضور معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، (وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة) آنذاك، في فعاليات افتتاح المركز، حيث أكدت معاليها أن الكويت الشقيقة نجحت في ريادة المشهد الثقافي على مستوى الخليج، إذ يمثل تدشين مركز عبد الله السالم الثقافي، صفحة جديدة من صفحات النجاح التي سطرها التاريخ الثقافي العريق لدولة الكويت، لما يقدمه من مراكز ثقافية ومتاحف ومعارض ومسارح وفنوناً عمرانية)).

واستضاف متحف الشارقة للآثار، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، وبإشراف هيئة الشارقة للمتاحف في17 أكتوبر 2019، معرض ((روائع الآثار في دولة الكويت))، وضم المعرض مجموعة نادرة من القطع الأثرية المكتشفة في عدد من المواقع الأثرية في الكويت، ويعود تاريخها إلى الفترة الممتدة بين الألف السادسة قبل الميلاد، وحتى نهاية القرن الأول الميلادي.

ونظمت الإمارات اليوم الثقافي الإماراتي في الكويت في 25 فبراير 2020، بالشراكة مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، ومنصة كلمات للثقافة والإبداع في دولة الكويت، حيث تم التنسيق لفعاليات يوم الإمارات الثقافي في مسرح مكتبة الكويت الوطنية. وتضمنت الفعاليات أمسية شعرية وندوات حوارية بعنوان ((منذ ألف ليلة وليلة إلى المسخ عند كافكا: كيف أثرت الترجمة في عوالمنا؟))، بمشاركة الباحث والروائي الإماراتي سلطان العميمي، وأخرى بعنوان ((واقع الرواية الإماراتية)).

ووقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال التربوي، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الثقافة والفنون في نوفمبر 2020. وفي أكتوبر 2021، نظمت السفارة ندوة تعريفية، بعنوان ((مزايا التعليم في الإمارات والكويت))، حيث تطرقت الندوة إلى اهتمام البلدين الشقيقين بالتعليم العالي، وتبادل الطلبة، وكذلك الأساتذة بينهما.

وفي فبراير 2022، نظمت السفارة ندوة تعريفية عن البرامج الدراسية المطروحة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لطلبة جامعة الكويت، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة الكويت، حيث حضر الندوة عدد كبير من طلبة كلية العلوم الحياتية، وكلية العلوم، وكلية الهندسة في جامعة الكويت.

في مايو 2023، حضر السفير د. مطر حامد النيادي الحفل الختامي لمبادرة تحدي القراءة العربي للعام الدراسي 2022 / 2023، وقد أشار السفير في كلمته أمام الحفل الختامي لمسابقة تحدي القراءة العربي، إلى أهمية المسابقة في ترسيخ اللغة العربية، وتنمية حب القراءة لدى جيل المستقبل والاهتمام بالمكتبة.

في يوليو 2023، افتتح رئيس البعثة بمقر جامعة الكويت موسم 2023 من برنامج ((مديرو العلوم التنفيذيون))، الذي أطلقته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بمشاركة 28 من طلبة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في دولة الإمارات. وأعرب السفير في كلمته، عن سعادته بهذا التعاون الأكاديمي بين البلدين. واختتم حديثه بتوجيه الشكر لمركز الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت، وقدم لوحة تذكارية بطابع بريدي الإمارات تحب الكويت، للدكتورة أمينة فرحان مديرة المركز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز