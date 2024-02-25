«إقامة دبي» تحتفي بالقادمين من الكويت الشقيقة بمناسبة يومهم الوطني

احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالمسافرين الكويتيين القادمين من دولة الكويت عبر مطار دبي الدولي، ببرنامج زاخر، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، الذي يصادف الـ 25 من فبراير من كل عام، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وتضمن البرنامج، ختم جوازات المسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة بختم دخول خاص، يجسد رمزية الاحتفال باليوم الوطني الكويتي، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية، وإضاءة البوابات الذكية باللون الأزرق، كما شاركت شخصيتا سالم وسلامة الأيقونيتان بالترحيب بالأطفال.

وأشار الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى عمق الأواصر التي تعكس التلاحم والترابط بين الشعبين الإماراتي والكويتي، والتي تتجذر في العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المتبادلة، لافتاً إلى أن هذه الاستقبال الحافل بهذه المناسبة يأتي تعبيراً عن تقدير الإمارات واحترامها لدولة الكويت قيادة وشعباً، وللعلاقات المتينة، التي يحرص الجانبان دائماً على تعزيزها وتطويرها.

يشار إلى أن إقامة دبي أطلقت منذ عدة سنوات، مبادرة الترحيب بالقادمين إلى الدولة من أبناء الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي عبر مطار دبي الدولي، في أيامها الوطنية، تضمنت إعداد برامج خاصة، واستقبال مميز، تجسد حرص أبناء الإمارات على ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية، وتعكس حفاوة الدولة بضيوفها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز