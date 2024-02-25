محمد بن زايد ومحمد بن راشد: العلاقات الإماراتية الكويتية أخوية وراسخة وندعو لها بالعز والمجد والاستقرار

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن «العلاقات الإماراتية ـ الكويتية أخوية وراسخة وندعو لها بالعز والمجد والاستقرار».

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: «أبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله تعالى للكويت وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.. العلاقات الإماراتية ـ الكويتية أخوية وراسخة، وبالتعاون مع أخي الشيخ مشعل نواصل تعزيزها وتنميتها لمصلحة البلدين وشعبيهما».

كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: «نبارك للشعب الكويتي الشقيق، ولأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد.. أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها.. وأعاده علينا وعليهم بالخير واليمن ودوام المحبة والأخوة».

ودوّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: «أهنئ الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني.. العلاقات الإماراتية ـ الكويتية تقوم على تاريخ عريق من الأخوة والتعاون، وتحرص قيادتا البلدين على دفعها إلى الأمام لما فيه الخير والازدهار للشعبين الشقيقين.. حفظ الله الكويت وأدام عليها العزة والرخاء».

أخوة متجذرة

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في البرقية: «أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشعب الكويتي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير.. تربطنا أخوة متجذرة، وثقة متبادلة أرسى دعائمها الآباء المؤسسون ورسخت أركانها حكمة ورؤية قيادة بلدينا.. أدعو المولى العلي القدير، أن يديم على أخي أمير الكويت موفور الصحة والعافية، وعلى شعبها نعمة الرخاء والازدهار والاستقرار».

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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