أسعار الكاكاو تهدد عشاق الشوكولاتة

منذ أن قفز سعر طن الكاكاو الخام في ((بورصة لندن للسلع)) في الآونة الأخيرة إلى مستوى قياسي، يقل قليلاً عن 5000 يورو (5960 دولاراً)، فإن لدى محبي الشوكولاتة سبباً للقلق. وقبل عام واحد فقط كان السعر 2500 يورو، مقارنة مع 4000 يورو الشهر الماضي.

وقال ناطق باسم شركة تصنيع الشوكولاتة الألمانية، ريتر سبورت: ((سعر كيلو الكاكاو أغلى 3 يوروهات عما كان عليه قبل عام)). وأضاف: ((يمكن لأي شخص أن يستنتج بنفسه ما يعنيه هذا لتكاليف إنتاج لوح شوكولاتة يزن 100 جرام، الذي يحتوي ما بين 35% و70% من الكاكاو، لكننا نقيم حالياً الوضع كله)).

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