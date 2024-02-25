عودة الرؤساء التنفيذيين المؤسسين.. نعمة أم نقمة؟

عندما ذهب آدم نيومان لرؤية جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس في عام 2019، للحصول على مشورة حول ما إذا كان يجب عليه محاربة محاولات الإطاحة به من منصب الرئيس التنفيذي لشركة ((وي وورك))، كان ديمون حاسماً في نصحه بالاستقالة بهدوء لصالح الشركة التي أسسها.

ووفقاً لكتاب ((The Cult of We)) للمؤلفين إليوت براون ومورين فاريل، قال ديمون: ((أنقذ طفلك، أنقذ مشروعك))، استقال نيومان بالفعل، لكنه حصل على تعويض كبير بقيمة مليار دولار تقريباً، في صورة أموال وحصة من الأسهم، ما أثار الجدل حول ظروف خروجه، الذي لم يكن هادئاً على الإطلاق.

ولكن لأن الآباء لا يتوقفون أبداً عن القلق على أطفالهم، يسعى نيومان على نحو حثيث لشراء مجموعة العمل المشتركة لإنقاذها من الإفلاس، بعد أقل من خمس سنوات من محاولة سابقة فشلت فشلاً ذريعاً، وهذا ليس مفاجئاً بقدر ما هو تصرف سيئ، فهل يمكن لمثل هذه العودة أن تنجح؟، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؟.

يتمتع الرؤساء التنفيذيون العائدون إلى مناصبهم بمزايا مهمة تميزهم عادة عن ((المديرين التنفيذيين العائدين)) غير المؤسسين، مثل بوب إيجر في ((ديزني))، أو سيرجيو إرموتي في ((يو بي إس))، إذ يحتفظ المؤسسون بالكاريزما والقيادة التي ساعدتهم على إطلاق الشركة قدماً في المقام الأول. وإلى جانب الارتباط العاطفي، غالباً ما يكون لديهم حصة كبيرة في الشركة، ما يمنحهم مقعداً على أي طاولة مفاوضات، وفي حالة نيومان، فإنه حتى جزء صغير من هذا المليار دولار يحظى باهتمام كبير من دائني وي وورك.

ومثل جميع الرؤساء التنفيذيين السابقين ذوي الخبرة، فإنهم يحتفظون بمعرفة كبيرة حول آلية عمل الشركة، ناهيك عن ارتباطهم بالمديرين والمستثمرين الذين قد يعيدون تعيينهم. وفي كثير من الأحيان، فإنه عندما يفشل التخطيط للإحلال وتكون الشركة في ورطة، فمن المنطقي لجوء مجالس الإدارة إلى المؤسسين طلباً للمساعدة.

ومع ذلك، يمكن أن تتحول مميزات المؤسسين إلى عوامل سلبية، إذ إن التعلق بطرق عفى عليها الزمن لإدارة الشركة، التي نشأت في وقت وظروف مختلفة، وغالباً كانت أصغر حجماً وأقل تعقيداً، يمكن أن يعوق نمو مؤسسة أكثر نضجاً.

لقد كافح جوليان دونكرتون، المؤسس المشارك لشركة سوبردري، للعودة رئيساً تنفيذياً لسلسلة التجزئة في العام 2019، لكنه واجه صعوبة في استعادة الزخم الذي جعلها ناجحة خلال فترة عمله الأولى في الوظيفة، وتدرس الشركة الآن ما إذا كانت ستتحول إلى شركة خاصة أم لا.

ويستخدم العديد من الرؤساء المؤسسين السابقين موقعهم المميز ومعلوماتهم ليكونوا شوكة في خاصرة من يخلفونهم، فبعد تنحيه عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيزي جيت في العام 2002، انخرط المؤسس السير ستيليوس حاجي يوانو في عداوة شرسة استمرت سنوات مع مجالس الإدارة المتعاقبة حيال مستقبل شركة الطيران، قبل أن يتم التوصل إلى توافق على أن الوقت قد حان أخيراً لشراء طائرات جديدة.

كذلك، كانت أنيتا روديك، إحدى مؤسسي شركة ذا بودي شوب حزينة دائماً لطرح الشركة للاكتتاب العام في الثمانينيات، وقد توفيت روديك في عام 2007، لكن من الصعب تخيل أنها كانت ستقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد شركتها تتدهور تحت إدارات متعاقبة، لتنتهي هذه الأحداث بإخضاع شركة مستحضرات التجميل بالمملكة المتحدة للحراسة القضائية الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، فإن ندرة وخصوصية أمثلة المؤسسين العائدين تجعل من الصعوبة بمكان تعميم الأمر، ومع ذلك هناك بعض الأمثلة الناجحة، لكنها تنطوي على تعقيدات معينة، فقد عاد مايكل ديل بشكل مثير للإعجاب رئيساً تنفيذياً لشركة الحاسوب التي تحمل اسمه في العام 2007، لكنه كان قد ظل في منصب رئيس مجلس الإدارة خلال فترة السنوات الثلاث التي أعقبت تنحيه لأول مرة، كما أنه كان قد وصف عودته، في مذكراته عام 2021، بأنها مجرد ((خطوة رمزية وإن كانت عملية)).

ويعد ستيف جوبز، مثالاً أكثر وضوحاً وحالة أكثر قوة للدراسة، رغم تصوير عودته لإنقاذ أبل أحياناً على أنها كانت انتصاراً حتمياً، إلا أنه استغرق بعض الوقت ليقرر أخذ زمام المبادرة في إنقاذ المجموعة المتعثرة، حتى إنه أطلق على نفسه لقب ((آي سي إي أو)) أو ((الرئيس التنفيذي المؤقت)) لعدة أشهر بعد عودته في العام 1997.

ويكمن مغزى تردد جوبز في البداية في جدوى العودة إلى حلبة التحدي مرة أخرى، وإن كان ابتعاده عن أبل لأكثر من عقد من الزمن قد منحه المزيد من النضج والخبرة والرؤية، التي أفادته كثيراً عندما جدد التزامه تجاه الشركة.

لذلك يبرز هنا التباين الصارخ مع قناعة آدم نيومان الواضحة، بأن بضع سنوات ستمحو الآثار السلبية التي خلفها أسلوبه المتعالي في قيادة شركة وي وورك.

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