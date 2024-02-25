تحذير شديد من الأب الروحي للذكاء الاصطناعي من المخاطر القوية

النماذج الأقوى قد تتحول إلى ((خلية من العقول)) تشارك ما تعلمته مع بعضها البعض

طوال تاريخها، قام بإلقاء المحاضرة السنوية العامة في جامعة أوكسفورد، سلسلة طويلة من المتحدثين المرموقين، تراوحوا بين السير ونستون تشرشل وحتى الكاتبة والفليسوفة آيريس مردوخ، وكان استهلها رئيس الوزراء الراحل ويليام غلادستون في العام 1892.

لكن نادراً، إن كان حدث أصلاً، ما تمكّن أحد المحاضرين من إلقاء مثل هذا التعليق الآسر، مثلما فعل جيفري هينتون، منذ أيام. لقد خَلُصَت محاضرة الباحث البارز في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي حملت عنواناً مستفزاً هو: ((هل يحلّ الذكاء الرقمي محل الذكاء البيولوجي؟))، إلى: إجابة مؤكدة تقريباً هي نعم. لكن هينتون رفض فكرة شائعة في بعض دوائر التكنولوجيا على الساحل الغربي، مفادها أن الإنسانية تتسم بـ((العنصرية)) إلى حد ما في مواصلة تأكيد أفضلية الجنس البشري على الأشكال الإلكترونية من الذكاء. ومازح قائلاً: ((يتعين علينا، نحن البشر، بذل أفضل ما بوسعنا لكي نظل موجودين)).

لقد حاز عالم الكمبيوتر البريطاني-الكندي على شهرته باعتباره واحداً من رواد تقنيات ((التعلق العميق)) التي أسفرت عن ثورة الذكاء الاصطناعي، وأتاحت ابتكار روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ((تشات جي بي تي)). وعبر هينتون، طوال أغلب مشواره العملي في المجال الأكاديمي ولدى ((غوغل))، عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي لم يشكّل تهديداً للبشرية. لكن الباحث الذي يبلغ من العمر 76 عاماً قال إنه مر بـ ((لحظة تبصر)) خلال العام الماضي، ترك على إثرها العمل لدى ((غوغل)) للحديث علناً بشأن المخاطر التي يحملها الذكاء الاصطناعي في طياته.

لقد أدرك هينتون أن النماذج الأقوى للذكاء الاصطناعي قد تُفضي إلى أن تتصرف معاً مثل ((خلية من العقول))، وتتشارك مع بعضها بعضاً ما تعلمته، ما سيمنحها ميزة هائلة على البشر. وأخبرني في لقاء قبل إلقائه محاضرته: ((جعلني هذا أدرك أنها معاً ربما تصير شكلاً أفضل من أشكال الذكاء)).

قد يكون حتى الآن ضرباً من الخيال أن بضعاً من سطور أكواد البرمجيات يمكن أن تشكل تهديداً للبشرية، لكن هينتون يرى خطرين أساسيين. يتمثل الأول في إعطاء البشر ((الشريرين)) الآلات، أهدافاً غير سوية لهذه الآلات، واستخدامها لأغراض سيئة وخبيثة، مثل التضليل الجمعي والإرهاب البيولوجي، والحرب السيبرانية، وكذلك خلق روبوتات قاتلة. وتضع النماذج مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي، مثل ((تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة)) لشركة ((ميتا))، قدرات هائلة بين أيدي غير الأسوياء. وقال: ((أعتقد بأنه من الجنون توفير المصادر المفتوحة لمثل هذه النماذج الكبيرة)).

كما أنه يتنبأ بأن ((ترتقي)) هذه النماذج بنفسها بصورة خطيرة، وأن تطور ((نية ذاتية)) لفرض التحكم والسيطرة. وأوضح: ((إذا كنت لأقدم المشورة للحكومات، لقلت إن هناك احتمالية تبلغ نسبتها 10 % أن تمحو هذه الأشياء البشرية في غضون العشرين عاماً المقبلة. وأعتقد أن هذا رقم معقول)).

وقد تعرضت وجهات نظر هينتون لهجوم شديد على صعيدين. أولهما، أن بعض الباحثين يرون أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ليست إلا حيلاً إحصائية باهظة التكلفة، وأن المخاطر الوجودية الناجمة عن التكنولوجيا ليست سوى ((خيال علمي)).

ودفع نعوم تشومسكي، العالم البارز، بحُجة، مفادها أن البشر ينعمون بـ ((نظام تشغيل)) مُثبّت جينياً يساعدهم في فهم اللغة، الأمر الذي تفتقر إليه الآلات. لكن هينتون اعتبر ذلك هراءً، بالنظر إلى آخر نماذج ((أوبن إيه آي))، والذي يحمل اسم ((جي بي تي 4))، يستطيع تعلّم اللغة وإظهار التعاطف، واستخدام المنطق، بل السخرية. وقال في محاضرته: ((يمكنني أن أدعي بقوة أن هذه النماذج بإمكانها الفهم)).

وجاء المصدر الثاني للهجوم من يان ليكون، كبير علماء الذكاء الاصطناعي لدى ((ميتا)). والذي يُعد أحد أبرز داعمي النماذج مفتوحة المصدر. وقد دفع بحُجة مفادها أن أنظمتنا الحالية للذكاء الاصطناعي أكثر غباءً من القطط، وأنه من ((المنافي للعقل)) الاعتقاد في أنها تشكل تهديداً على البشر، سواء عمداً أو على نحو تلقائي. ورد هينتون قائلاً: ((أعتقد أن يان ساذج بعض الشيء. إن مستقبل البشرية لن يتوقف على هذا الأمر)).

إن اللهجة الهادئة وإلقاءه المدروس بعناية تتناقض تماماً مع القدرية الصارخة التي تتسم بها رسالته. لكن هل من شيء يمكن فعله لتحسين فرص البشرية؟ كان رده: ((كم أود لو كنت أعرف))، وأردف: ((أنا لست هنا لأتحدث عن حل بعينه، وإنما ألقي الضوء على المشكلة فحسب)).

وكان هينتون باستضافة المملكة المتحدة لقمة سلامة الذكاء الاصطناعي في ((بليتشلي بارك)) أواخر العام الماضي، لأن الأمر حفّز جدالاً دولياً حول هذا الأمر برمته. ولكن منذ ذلك الحين، وحسب ما صرح به، فإن الحكومة البريطانية ((قررت في الأساس أن الأرباح تحل أولاً قبل السلامة)). وكما هي الحال مع التغير المناخي، يعتقد هينتون أن التغيير الجاد للسياسة لن يأتي إلا بعد الوصول إلى إجماع علمي. وأعرب عن قبوله بمسألة غياب هذا الأمر عن عالمنا اليوم. واستشهد بما قاله ماكس بلانك، الفيزيائي المرموق: ((يتقدم العلم بعد جنازة تلو الأخرى)).

وأعرب هينتون عن شعوره بالارتياح، لأن جيلاً أصغر من علماء الكمبيوتر يأخذون هذا الخطر الوجودي على محمل الجد، مقترحاً ضرورة تركيز 30 % من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي على المشكلات ذات الصلة بالسلامة، مقارنة بنحو 1 % فقد في الوقت الحالي. إننا يجب أن ننتبه أكثر للباحثين الذين يخلُصون إلى الحاجة لمزيد من البحوث. وفي هذه الحالة، وبالنظر إلى المخاطر وأوجه عدم اليقين ذات الصلة بالأمر، حري بنا أن نسارع الخطى. والمثير للغاية غير العادي في النقاش حول مخاطر الذكاء الاصطناعي هو النطاق الواسع لوجهات النظر المتعددة الموجودة على الساحة. لذلك، يتوجب علينا التوصل إلى حال من الإجماع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز