«سامسونغ» و«إل جي» معاً لمواجهة مسعى صيني للهيمنة على سوق شاشات العرض

توحد شركتا ((إل جي)) و((سامسونغ))، الكوريتان الجنوبيتان الرائدتان في أسواق شاشات العرض، صفوفهما، مع فقدانهما المزيد والمزيد من الحصص بأسواق شاشات أجهزة التليفزيون والهواتف الذكية، لصالح المصنعين الصينيين، وإمكانية انحسار ريادتهما في تكنولوجيا ((أو إل إي دي)).

وفيما أصبحت هذه معركة بقاء لشركتين كانت تهيمنان في ما مضى على القطاع، قررت ((سامسونغ)) إغلاق آخر مصانعها لإنتاج شاشات عرض ((إل سي دي)) في الصين في عام 2021، ومن المقرر اعتمادها هذا العام على منافستها المحلية لإنتاج المزيد من هذه الشاشات هناك.

ويأتي هذا المستوى غير المُعتاد من التعاون بين الشركتين، مع سعي ((إل جي)) إلى بيع مصنعها المتبقي لشاشات ((إل سي دي)) في البلاد، بحسب تقارير، بعد انخفاض مبيعاتها العالمية من منتجات تكنولوجيا المعلومات، بعد رفع الإغلاقات ذات الصلة بجائحة فيروس ((كورونا)) في الصين.

وبعد نجاحهم في غزو سوق تصنيع الشاشات الرخيصة بتكنولوجيا ((إل سي دي))، يشق المصنعون الصينيون طريقهم في آخر معاقل التفوق التكنولوجي الكوري الجنوبي، مع بناء أكبرها، وهي شركة ((بي أو إي تكنولوجي)) المملوكة للدولة، مصنعاً بقيمة 9 مليارات دولار لإنتاج شاشات عالية التطور، تعمل بتكنولوجيا ((إل إي دي)) في مدينة تشنغدو الواقعة جنوب غربي البلاد.

ويرى محللون أن صناعة شاشات العرض الكورية الجنوبية تواجه المصير ذاته الذي لاقته اليابان في السوق العالمية، التي تبلغ قيمتها 160 مليار دولار، لافتين إلى أسوأ سيناريو ممكن، وهو ما واجهته ((جوليد))، وهي شركة يابانية مشتركة بين ((باناسونيك))، وأعمال شاشات العرض المتقدمة الخاصة بـ ((سوني))، والتي أفلست العام الماضي، مع التزامات قدرها 250 مليون دولار، بعد مواجهتها صعوبات في محاولة مجاراة الاستثمارات الكورية الجنوبية في القطاع.

وقال بارك تشونغ-هون رئيس البحوث لدى ((ستاندرد تشارترد)) في سيؤول: ((مثلما تغلبت كوريا على اليابان، باعتبارها رائدة صناعة شاشات العرض، من المُرجح أن تتفوق الصين علينا، بفضل سوقها المحلية الهائلة، ووفرة رأس المال، والتطور التكنولوجي الكبير)).

وذكر بارك أن المعركة في ميدان شاشات العرض تؤكد على الصعوبات الأوسع التي تواجه كوريا الجنوبية في الحفاظ على ريادتها التكنولوجية مقابل الصين، في صناعات تتراوح بين صناعات الرقائق والبطاريات، وصولاً إلى الهواتف الذكية وبناء السفن.

وتابع: ((لن تنحصر هذه الظاهرة في سوق شاشات العرض فحسب، إذ تتسارع خطى الصين للحاق بالركب في الصناعات كثيفة رأس المال، وستتفوق عما قريب على كوريا في غالبية الصناعات التحويلية المهمة)).

وكان كل من ((سامسونغ)) و((إل جي)) برز في صدارة سوق شاشات العرض العالمية في العقد الأول من الألفية الجديدة، بعد مجموعة من الاستثمارات الجريئة التي ساعدتهما على الإطاحة بشاغلي الصدارة اليابانيين.

واعتمدت الشركتان على أعمال شاشات العرض الداخلية المتوفرة لديهما، لتزويد وحدات التلفاز والهواتف الذكية الخاصة بهما، لكن هذا النموذج أصابه العطب مع صعود بدائل صينية مدعومة بمساعدات حكومية سخية، وسوق محلية عملاقة، وكذلك من المنافسين في تايوان.

ولفتت آيريس يو، المحللة لدى ترند فورس التايوانية للاستشارات، إلى أن: ((التوسع الهائل للطاقة الإنتاجية الصينية من شاشات العرض، والتنافسية الناتجة على الأسعار، دفعا بمصنعي شاشات العرض الكوريين إلى الخروج من سلسلة توريد شاشات ((إل سي دي)) بضغوط من الخسائر)).

وركزت الشركتان الكوريتان الجنوبيتان استثماراتهما عوضاً عن ذلك على شاشات عرض ((أو إل إي دي)) لأجهزة التلفاز المتطورة، والهواتف الذكية واللوحية، وكذلك الجيل التالي من شاشات عرض ((أو إل إي دي)) متناهية الصغر، لأجهزة الواقع الافتراضي والمُعزز، مثل سماعات رأس ((فيجن برو)) من إنتاج ((أبل)).

وتُعد ((إل جي ديسبلاي)) المنتج الضخم الوحيد عالمياً لشاشات العرض الكبيرة التي تعمل بتقنية ((أو إل إي دي))، بيد أن أجهزة التليفزيون التي تعمل بهذه التكنولوجيا تستحوذ فقط على 3 % من السوق العالمية.

وباتت الشركتان نفسهما حالياً تحت الضغط في قطاع ((أو إل إي دي)) أيضاً، حيث من المقرر أن ينتج مصنع شركة ((بي أو إي)) الجديد في تشنغدو، ركائز لتكنولوجيا ((أو إل إي دي))، تستخدم تكنولوجيا الجيل 8.6، ما يضعها في مواجهة مباشرة مع ((سامسونغ)) في تزويد ((أبل)) بشاشات عرض ((أو إل إي دي)) للجيل التالي من أجهزة ((آيباد)) و((ماك بوك)).

وذكر يي تشونغ-هون الخبير في شاشات العرض، ورئيس ((يو بي آي)) للأبحاث، التي تتخذ من سيؤول مقراً لها: ((كوريا شديدة التقدم من حيث جودة شاشات عرض أو إل إي دي، لكن ألواح أو إل إي دي الصينية، أرخص كثيراً من نظيرتها الكورية)).

وأردف: ((تقاسي الصين خسائر فادحة، لكنها ما زالت توفر شاشات ((أو إل إي دي)) بأسعار زهيدة، لزيادة حصتها السوقية، ما يعني أنها ستتغلب على منافسيها مثلما فعلت في سوق شاشات ((إل سي دي))، ونوّه: ((ستتفوق الصين بالضرورة على كوريا في سوق ((أو إل إي دي)) أيضاً، إذا ظلت الأمور على ما هي عليه حالياً)).

ويتعين على الشركتين الكوريتين الجنوبيتين أيضاً التعامل مع مسعى صيني محتدم للحصول على خبراتهما في مجال صناعة شاشات العرض. وتشير بيانات الحكومة الكورية الجنوبية، إلى أن الكيانات الصينية تمكنت، خلال الفترة بين 2016 و2023، من الاستيلاء على قدر أكبر من التكنولوجيات من قطاع شاشات العرض للبلاد، أكثر من أي صناعة أخرى، بخلاف قطاع الرقائق.

ورفعت ((سامسونغ)) خلال العام الماضي شكوى ضد شركة ((بي أو إي)) الصينية، أمام لجنة التجارة الدولية الأمريكية، بهدف وقف بيع الشركة الصينية لشاشات العرض في الولايات المتحدة، لاستخدامها تكنولوجيا تدّعي أنها مسروقة، وفقاً للشركة الكورية الجنوبية. أما ((بي أو إي))، التي تنفي هذه المزاعم، فقد ردت بسيل من الدعاوى القضائية، ضد عدد من الشركات التابعة لـ ((سامسونغ)) في الصين.

وبعدما قطعت صلاتها بشركة ((بي أو إي))، تحصل ((سامسونغ)) حالياً على مزيد من شاشات ((إل سي دي)) من مصنع ((إل جي ديسبلاي)) في الصين، والكائن في مدينة غوانجو الجنوبية. وتتوقع آيريس يو من ((ترند فورس)) أن تقلص ((سامسونغ)) للغاية ((اعتمادها على مصنعي شاشات العرض الصينيين في 2024، وتخفيض حصة مُشترياتها من 55 % إلى 38 %)).

وتشكّل الشراكة الجديدة بين الشركتين الكوريتين الجنوبيتين، شريان حياة لـ ((إل جي)) بصفة خاصة، فقد عانت خسائر طيلة سبعة أرباع متواصلة، قبل إعلانها أخيراً تحقيق أرباح تشغيلية في الربع الأخير من 2023.

وقال نام سانغ-أوك الباحث لدى المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة: ((تحتاج سامسونغ وإل جي لبعضهما بعضاً، خاصة بعد أن امتدت الحرب الشاملة بين كوريا والصين في مجال شاشات العرض إلى السوق المتميزة)).

ورفضت كل من ((سامسونغ)) و((إل جي)) التعليق على تعاونهما. ويعتقد يي تشونغ-هون، من ((يو بي آي)) للأبحاث، بوجوب نظر واشنطن في التدخل بالنيابة عن كوريا الجنوبية، معتبراً أن الهيمنة الصينية على القطاع، ستعقّد من الجهود التي تقود الولايات المتحدة دفتها للحصول على مساعدة سيؤول في التقليل من وصول الصين إلى تكنولوجيات أكثر حساسية، مثل أشباه الموصلات.

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