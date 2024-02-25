الصين ملتزمة بتعهداتها التجارية

أكد وانغ وين تاو وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية أن بلاده ملتزمة بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وتعهدت بمواصلة رفع مستوى الانفتاح وتعزيز التنمية عالية الجودة للاقتصاد المحلي. وأشار وانغ وين تاو إلى أهمية الانفتاح من أجل الإصلاح والتنمية، منوهاً بالتقدم الكبير الذي أحرزته بلاده في الانفتاح على العالم الخارجي وتعميق الإصلاحات المحلية.

وأعلنت الصين عن تقديم مبلغ 450 ألف دولار دعماً لأقل البلدان نمواً في منظمة التجارة العالمية وبرنامج الانضمام (المعروف أيضاً باسم مشروع الصين). وذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة الثانية عشرة للصين حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، الذي عقد في أبوظبي عشية انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، خلال حضوره الاجتماع، أهمية دور الصين في المنظمة، مشيراً إلى أن الصين تسعى إلى تعزيز القدرة المؤسسية للأعضاء الطامحين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وفهمهم لقواعد منظمة التجارة العالمية وعملياتها.

وأكد وانغ وين تاو أن مشروع الصين خلال السنوات العشر الماضية حقق نتائج مثمرة، حيث ساعدت 8 دول من أقل البلدان نمواً على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وشدد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق تنمية حقيقية وجيدة للجميع.

إلى ذلك، أعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا عن تقديرها للحكومة الصينية بالتزامها عن طريق ((برنامج الصين)).

الجدير بالذكر أن مشروع الصين بدأ في يوليو 2011 في إطار مبادرة المعونة من أجل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

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