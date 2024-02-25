44 % نمو البيانات الجمركية في إدارة المراكز البرية بدبي

سجلت أعداد البيانات الجمركية التي أنجزتها إدارة المراكز الجمركية البرية في دبي، قفزة قوية بواقع 44 %، لتصل إلى 1.13 مليون بيان جمركي في 2023، مقارنة مع 790 ألف بيان جمركي في 2022، وسجل إجمالي عدد مرات التفتيش 198478 على بضائع ومسافرين، وبلغ إجمالي وزن البضائع التي قامت إدارة المراكز البرية بتخليصها في العام الماضي 6 ملايين طن، مرتفعة من 5 ملايين طن عن عام 2022، وبنمو 20 %، وسجل عدد البطاقات الجمركية للمركبات VCC (بطاقة وسائط النقل والمعدات الآلية، والتي تنجز رقمياً)، التي أنجزتها المراكز البرية 238149 بطاقة، ووصل عدد الشركات المرخصة للعمل في مركز دوكامز نحو 396 معرضاً للسيارات، وسجلت شحنات السيارات التي تم تخليصها في مركز جمارك دوكامز نمواً قوياً إلى 20 مليار درهم في 2023، ويتيح ((دوكامز)) للعملاء ممارسة نشاط استيراد وإعادة تصدير السيارات، وفق قواعد العمل والإجراءات الجمركية المتعلقة بالمناطق الحرة، ويعتبر المركز الوحيد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة، حيث يؤمن كافة الخدمات للتجار وأصحاب المعارض، من حيث مكاتب شركات النقل والشحن والتأمين والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً أن دائرة جمارك دبي تقوم بشكل مستدام بمساندة الشركات العاملة في دوكامز، من أجل تذليل كافة العقبات، ومساعدتها على استخدام الخدمات الجمركية الذكية، والتي تتيح للعملاء تخليص معاملاتهم على مدار الساعة 7 أيام بالأسبوع، وهو ما يصب في سعادة المتعاملين، من خلال توفير الوقت والجهد، وخفض الكلفة على ممارسة الأعمال.

وفي إطار جولاته الخارجية المستمرة لتفقد سير العمل الجمركي والتسهيل على التجار والمسافرين، وجّه أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال زيارة قام بها وفريق القيادة في الدائرة إلى مركزيّ دوكامز والميناء الجاف بإدارة المراكز الجمركية البرية، بأهمية تقديم المزيد من التسهيلات التجارية للشركات والتجار، لزيادة قيمة تجارة دبي الخارجية، والتي سجلت 2 تريليون درهم لعام 2023

ورافق المدير العام لجمارك دبي خلال الجولة، الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية، جمعة الغيث مستشار المدير العام، حميد الرشيد مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات، خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي، محمد الهاشمي مدير إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة، إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء، وراشد الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية (مكلف)، وعدد من مديري المراكز الجمركية وقادة فرق التفتيش.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز