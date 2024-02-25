«حماية المستهلك» في دبي تستهدف افتتاح 60 مركز خدمة بنهاية 2024

كشف أحمد علي، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تصريح خاص لـ((البيان)) عن افتتاح 20 مركزاً لخدمة المستهلكين في مختلف القطاعات بدبي. ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة لتسهيل وصول المستهلكين وتلقي شكاواهم وحلها بشكل أسرع. وتهدف هذه المراكز لتحسين تجربة المستهلكين وتعزيز حقوقهم، حيث تسهم في تسهيل عملية تلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل فعال، كما يتم التعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمات للمستهلكين.

وبحسب تصريحات أحمد علي، فإن الإدارة تستهدف افتتاح 60 مركزاً لخدمة المستهلكين بنهاية 2024، ويهدف هذا العدد المتزايد من المراكز إلى تحقيق هدف الإدارة في استجابة الشكاوى خلال يوم واحد فقط، بدلاً من الأربعة أيام العمل المتوسطة التي كانت مطلوبة سابقاً. وتعتبر هذه المراكز الخطوة الأولى للمستهلكين لتقديم شكاوى ومشاكلهم، حيث يتم استقبال الشكاوى والمطالبات والاستفسارات وتوجيهها إلى الجهات المعنية للتعامل معها، إضافة إلى تلقي الشكاوى والمطالبات، تهدف المراكز أيضاً إلى تثقيف المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم المشورة والإرشاد.

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