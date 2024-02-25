«نكست أونلاين» يقدم خدمة التوصيل في الإمارات

أعلن ((نكست أونلاين))، أحد أضخم متاجر الأزياء في المملكة المتحدة، تقديم خدمة التوصيل في اليوم التالي بالإمارات والسعودية، وذلك بعد افتتاح أول مستودع له في دبي. ومع اقتراب شهر رمضان، ومن بعده العيد يمكن الحصول على أحدث صيحات الموضة في غضون 24 ساعة، وتوصيلها مباشرة إلى منازلهم.

تصفحوا المجموعة المتنوعة من المنتجات ذات الأسعار المناسبة، بما في ذلك مجموعات علامة NEXT، وما يقرب من 500 علامة تجارية مرغوبة. كما أصبح تجهيز المنازل للشهر الكريم أمراً سهلاً مع المجموعة الواسعة من الديكورات الأساسية والمستلزمات المنزلية، التي تلبي طيفاً متنوعاً من الأذواق والأنماط.

ويجب تسليم طلبات الشراء في الإمارات قبل الساعة 11:30 مساء، وقبل الساعة 8:30 مساء في السعودية، لضمان التسليم في اليوم التالي عبر ((أرامكس))، شريك الشحن التابع لشركة نكست، والشحن مجاني للطلبات التي تزيد على 150 درهماً إماراتياً و180 ريالاً سعودياً.

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