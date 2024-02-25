اكتمال التجهيزات لانطلاق «كاستم شو» 2024

كشفت اللجنة المنظمة للنسخة التاسعة من معرض ((كاستم شو الإمارات 2024)) اكتمال التجهيزات لانطلاق وبدء فعاليات الدورة الجديدة للمعرض الأكبر من نوعه في المنطقة، من 1 وحتى 3 مارس المقبل.

وتحتضن الفعاليات المرتقبة، وللعام الثاني على التوالي مدينة إكسبو دبي على مساحة واسعة في ردهات المعارض.

وقال جمال صالح بن لاحج الفلاسي، رئيس اللجنة المنظمة: يواصل كاستم شو الإمارات حضوره المتميز للعام التاسع على التوالي، ملبياً شغف ورغبة عشاق السيارات والدراجات النارية، والذين سيكونون على موعد جديد مع أضخم معرض في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بمشاركة عربية وآسيوية وأوروبية وأمريكية لكبرى المؤسسات المتخصصة في المغامرات والتحف وصناعة الترفيه.وأكد أن اللجنة المنظمة، رصدت للمرة الأولى جوائز للمشاركين وللجمهور الزائر، الذي سيستمتع بذكرى طيبة طوال أيام المعرض الثلاثة.

وكشف بن لاحج عن أن اللجنة المنظمة رصدت كالعادة مبلغاً يفوق 500 ألف درهم كمجموع جوائز للمشاركين إيماناً منها بأهمية تحفيز المبدعين وزيادة حماسهم للمشاركة والإبداع، كما لم تنس الجمهور، حيث سيكون هناك سحب الجوائز اليومية، فيما تتمثل المفاجأة الكبرى في سحب على سيارة مخصصة للجمهور، ودراجة نارية للمشاركين من العارضين، وأصحاب الكراجات المميزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز