61 ألف غرفة فندقية في الفجيرة بنمو 32 % خلال 2023

يواصل قطاع السياحة في إمارة الفجيرة نموه، محققاً زيادة بنسبة 32% من إجمالي عدد الغرف المشغولة في الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية بالإمارة التي بلغت خلال العام الماضي 61,472 غرفة مشغولة، مقارنة مع العام 2022 الذي سجل عدد 46,693 غرفة مشغولة، جاء ذلك في ظل اهتمام حكومة الفجيرة بقطاع السياحة والضيافة، بتعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة بالدولة، مستفيدة من موقعها ومواردها ومكوناتها السياحية التي تزخر بها، من حيث تضاريسها المتنوعة من شواطئ ممتدة وجبال شاهقة وسهول. كما أسهمت جهود دائرة السياحة والآثار بالفجيرة بتكثيفها برامج الترويج والجذب السياحي للإمارة ما جعلها وجهة مثالية للسياحة بمختلف أنواعها.

استقطاب الزوار

وأكد سعيد السماحي مدير عام دائرة السياحة والآثار بالفجيرة لـ((البيان)) حرصهم الدائم على استقطاب الزوار والسياح لإمارة الفجيرة، من خلال الترويج للإمارة بالمشاركة في معارض السياحة الدولية وتنظيم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالسياحة والتراث والآثار، إلى جانب دعوة الجهات الإعلامية من داخل وخارج الدولة لزيارة المناطق السياحية والأثرية لتسليط الضوء على الإمارة التي تتميز بطبيعة ساحرة مع سلسلة جبلية جميلة وشواطئ رائعة على خليج عمان، إلى جانب ما تزخر به الإمارة من معالم تاريخية وتراث ثقافي عريق.

وأشار السماحي أن الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي في الفجيرة تبلغ 5503 غرف فندقية في 38 منشأة فندقية تضم علامات فندقية عالمية من فئة الـ5 و4 و3 نجوم ما يوفر تنوعاً كبيراً يسهم في تعزيز قدرات الإمارة على جذب مختلف فئات السياح والزوار وتلبية احتياجاتهم.

وقال السماحي إن افتتاح مشاريع فندقية جديدة، يحقق قيمة مضافة للإمارة، حيث شهد عام 2023 إدخال 21 شاليه و40 غرفة وسط الجبال، بعد افتتاح منتجع دبا ماونتن بارك، كأول منتجع جبلي فاخر وسط الطبيعة الخلابة في منطقة الفقيت بدبا الفجيرة، مجهز بأحدث وسائل الراحة، ليعزز السياحة الطبيعية التي تزخر بها الإمارة، وشكل فندق دبل تري هيلتون بالفجيرة، المتصل بمركز الطيف مول إضافة نوعية أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية في المدينة من الغرف الفندقية الفاخرة، إلى جانب تعزيز سياحة المؤتمرات والحوافز التي بدأت تنمو بشكل ملحوظ في الإمارة، مع بروز الإمارة كوجهة مهمة في التجارة والسياحة والاستثمار.

17 سفينة سياحية

ولفت إلى أن الدائرة استقبلت خلال العام الماضي 16500 ألف سائح وسائحة، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة التراثية مثل الرقصات الشعبية وركن القرية التراثية الذي شمل عمل الحرف والصناعات القديمة، إضافة إلى توزيع بروشورات ثقافية وخرائط توضح المعالم والمواقع السياحية والأثرية والتراثية بمناطق الإمارة المختلفة جاء ذلك بالتعاون مع مرافئ الفجيرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي باستقبال 17 سفينة سياحية.

مواقع أثرية وتراثية

وأوضح السماحي أن المواقع الأثرية والتراثية بالإمارة شهدت أداء استثنائياً لتستقطب خلال العام الماضي 107,341 زائراً، بفضل تاريخها الغني من المواقع التاريخية والآثار والقلاع، حيث تصدر مسجد البدية القائمة بأكثر المناطق الأثرية إقبالاً ليسجل نحو 82 ألف زائر، وذلك باعتباره من أقدم المساجد في الدولة.

وتحرص الدائرة على إنجاز مشاريع ترميم للكثير القلاع والحصون التي تشكل عامل جذب للسياح والزوار، شملت قلعة حبحب وقلعة القرية حيث تم ترميمهما عام 2023 كما تم افتتاحهما للتجربة، ويمكن زيارتهما من قبل السياح أو الزوار، فيما سيتم الافتتاح الرسمي لهما خلال العام الجاري 2024.

9 % ارتفاع الإشغال

وأكد أن الإمارة شهدت ارتفاعاً للإشغال الفندقي بمعدل 9 % خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، فيما سجل إشغال فنادق ومنتجعات الفجيرة خلال موسم الشتاء 75 %، وأوضح السماحي أن نسب إشغال الفنادق بالإمارة خلال الأعياد والإجازات والعطل الأسبوعية تتراوح ما بين 90 ـ 100 %.

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