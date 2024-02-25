مودريتش يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Al-Bayan)
قاد الكرواتي لوكا مودريتش، فريقه ريال مدريد إلى الفوز على إشبيلية 1 /
صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل مودريتش هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة 81.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق جيرونا صاحب المركز الثاني.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN25022024000110011019ID1107897580
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.