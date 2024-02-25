الزمالك يهزم أبو سليم الليبي ليبتعد في صدارة مجموعته بالكونفدرالية



سجل ناصر منسي هدفين ليقود الزمالك للفوز 2-1 على مضيفه أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية لكرة القدم الأحد.

وهذا هو الفوز الأول للزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، بعد التعادل سلبيا في مباراته الأولى أمام الإسماعيلي في الدوري المحلي.

ورفع الزمالك، الذي ضمن التأهل إلى دور الثمانية، رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بينما بقى أبو سليم في المركز الثاني بتسع نقاط.

كما ضمن أبو سليم بلوغ دور الثمانية بعد تعادل ساجرادا الأنجولي بدون أهداف مع مضيفه أكاديمية سوار الغيني.

ووصل ساجرادا للنقطة الخامسة، ولن يصل لأكثر من ثماني نقاط إذا فاز في المباراة المقبلة، ليضمن الفريق الليبي مرافقة الزمالك للدور التالي. بينما حصد سوار النقطة الأولى له في دور المجموعات.

وأبلغ جوميز مدرب الزمالك مؤتمرا صحفيا عقب المباراة "تحكمنا في اللقاء وسعيد جدا بطريقة لعب الفريق في الشوط الأول ونجحنا في صنع العديد من الفرص، وعندما تسنح لك الفرصة للتسجيل عليك استغلالها لحسم المباراة.

"في الأدوار المقبلة سنواجه منافسين أقوى وعلينا التركيز بصورة أكبر وعدم إهدار هذا الكم من الفرص".

افتتح منسي التسجيل للزمالك بعد مرور ثماني دقائق حين تلقى تمريرة عرضية من عمر جابر ليسدد مباشرة في الشباك.

وفي الدقيقة 23 أطلق منسي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع.

وسدد أحمد مصطفى (زيزو) كرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 37.

وبعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني أضاف منسي الهدف الثاني بعد ركلة ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء أخطأ الحارس ودفاع أبو سليم في إبعادها لتصل إلى مهاجم الزمالك الذي سدد من مدى قريب في الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 تسديدة قوية من شيكابالا من خارج منطقة الجزاء لكن حارس أبو سليم تصدى لها بنجاح.

وسجل إيهاب المقلس الهدف الوحيد للفريق الليبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

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