ميلان يتعثر 1-1 أمام ضيفه أتلانتا بالدوري الإيطالي



فرض أتلانتا التعادل 1-1 على مضيفه ميلان بعدما هز تيون كوبمينرز الشباك من علامة الجزاء ليلغي تقدم أصحاب الأرض بهدف رائع سجله رافائيل لياو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وافتتح لياو التسجيل في الدقيقة الثالثة عندما كلل مجهوده الفردي الرائع بتسديدة مذهلة في الزاوية الضيقة.

لكن أتلانتا أدرك التعادل على عكس سير المباراة من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بعدما حصل فريقه على ركلة جزاء إثر مخالفة ارتكبها أوليفييه جيرو.

ويظل ميلان في المركز الثالث برصيد 53 نقطة من 26 مباراة، بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس ثاني الترتيب و13 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي خاض 25 لقاء.

ويحتل أتلانتا المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 25 مباراة بفارق نقطتين خلف بولونيا رابع الترتيب.

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