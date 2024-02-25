تخترق الطائرات العسكرية حاجز الصوت فمتى وكيف يحدث ذلك وما آثاره التخريبية على الأرض؟

تخترق الطائرات العسكرية جدار الصوت عندما تسير بسرعة تتجاوز 760 ميلاً في الساعة، وتلجأ لذلك للتمويه على العدو، وفي بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى تكسير النوافذ وتهدم المباني القديمة.

وتحدث انفجارات صوتية تخلقها الطائرات الحربية من طريق كسر حاجز الصوت تتسبب في تغير سريع في الضغط الجوي ينتج منه صوت مدو يشبه الانفجار، يختلف في شدته بناءً على عوامل، مثل المسافة من الأرض وحجم وشكل الطائرة والظروف الجوية.



وكانت طائرة الكونكورد المدنية الفرنسية التي أحيلت على التقاعد تنتج مثل هذا الصوت لحاجات السفر السريع، وقد أحيلت على التقاعد لهذا السبب نفسه لأنها كانت تسبب أضراراً في المطارات التي لم تكن مجهزة لإقلاعها وهبوطها. إلا أن دولاً كثيرة تؤدي مثل هذه الاستعراضات الصوتية لتشير إلى قوتها وسيطرتها على السماء وفق اندبندنت عربية.

ما تحدثه هذه الانفجارات الصوتية هي الصدمة الناتجة من انتقال جسم ما عبر الهواء أسرع من سرعة الصوت مما يخلق تغيراً سريعاً في الضغط. ووفقاً لموقع القوات الجوية الأمريكية فإن سرعة الصوت تبلغ نحو 1.207 كيلومتر في الساعة عند مستوى سطح البحر وعندما تتجاوز الطائرة هذه السرعة تولد موجات صدمية تنتشر في جميع الاتجاهات، نتيجة ضغط جزيئات الهواء أمامها، وتتدفق موجة الضغط هذه إلى الخارج في شكل مخروطي وتشكل موجة صدمية. يخلق التغير المفاجئ في الضغط الانفجار الصوتي الهائل الذي يسمع على الأرض كأنه انفجار أو رعد.

تشرح موسوعة بريتانيكا كيف تختلف شدة صوت الانفجار الصوتي الذي تحدثه الطائرة الحربية أثناء طيرانها، إذ "يحدد شدة الطفرة الصوتية ليس فقط من خلال المسافة بين المركبة والأرض ولكن أيضاً من خلال حجم وشكل الطائرة، وأنواع المناورات التي تقوم بها والضغط الجوي ودرجة الحرارة والرياح".

والانفجارات الصوتية أو "جدار الصوت" التي تصدر عن الطائرات الحربية هي أكثر من مجرد أصوات، إذ غالباً ما يكون لها آثار تخريبية عملية في الأرض، وفي أحيان قد تكون مدمرة. فيمكن لجدار الصوت أن يكسر زجاج الأبنية في محيط واسع من المناطق التي تطير فوقها الطائرة الحربية، وقد تهتز الأبنية، وبعضها إذا لم يكن مبنياً بصورة جيدة قد يتهدم بشكل جزئي، وكلما كانت الطائرة أقرب من سطح الأرض تمكنت من تحقيق أضرار أكبر، شبيهة بأضرار هزة أرضية من ثلاث درجات، هذا عدا عن الرعب الذي تصيب به الناس القاطنين في الأسفل.

وفي حال كانت الطائرة تسير بسرعة أعلى بشكل مضاعف عن سرعة الصوت فلن يتمكن الناس من رؤيتها إلا بعد وقت قصير من سماعهم صوتها وتسمى هذه الفترات الزمنية باسم منطقة الصمت، ويكون الصوت أقوى على المناطق التي تمر فوقها الطائرة مباشرة ثم ينخفض تدريجاً وبشكل متسارع في المناطق التي تقع على جانبيها.

التقط قائد البحرية الأمريكية، جون جاي، واحدة من أفضل الصور على الإطلاق لانفجار صوتي (كسر حاجز الصوت) عام 1999 أثناء تحليقه فوق المحيط الهادئ. ولا يحتاج الطيارون العسكريون إلى الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت طوال الوقت، بل غالباً ما تكون سرعتهم نحو 9 ماخ أو 700 ميل في الساعة، إلا أن الطيران بسرعة أكبر من سرعة الصوت - نحو 760 ميلا في الساعة - يساعد في إطلاق الأسلحة بسلاسة في القتال الجوي -الجوي كالهجوم المضاد على طائرات العدو ويساعدهم بعد القصف الأرضي إذ تظهر طائرتهم في البعيد بعد انفجار الصواريخ على الأرض فلا يتمكن العدو من الرد في الوقت المناسب.

في الولايات المتحدة الأمريكية لا يسمح للطيارين باختراق جدار الصوت إلا فوق المحيط أو في ميدان تدريب حتى لا يعطلوا الحياة اليومية أو يصيبوا المواطنين بالرعب، أو في حالات الطوارئ على أن الطيار عليه أن يحصل دائماً على إذن من رؤسائه. وليس من المفترض أن يطير الطيارون المقاتلون بهذه السرعة قرب واشنطن العاصمة على الإطلاق، لحماية المباني الحكومية وتجنب الإنذار غير الضروري، إلا في الحالات الاستثنائية وبعد إذن ضروري من القيادة.

كان أول شخص يقود طائرة أسرع من سرعة الصوت هو الكابتن تشارلز أي "تشاك" ييجر في سلاح الجو الأمريكي، في الـ14 من أكتوبر

1947 في رحلة تجريبية فوق بحيرة رودجرز الجافة في جنوب كاليفورنيا.

وتم تصميم أول مقاتلة تخدم في سلاح الجو الأمريكي F-100 Super Sabre وبناؤها في سبتمبر

1954 واستخدمت على نطاق واسع خلال حرب فيتنام (1955-1975).

وبعد استيلاء القوات السوفييتية على برلين في ربيع عام 1945 اكتشف المنتصرون كمية هائلة من المعلومات حول تكنولوجيا الصواريخ الألمانية المتقدمة، واستخدموا طائرة أمريكية من طراز B-29 كانت قد هبطت اضطرارياً في سيبيريا خلال الحرب لإطلاق الطائرة التي تعمل بالطاقة الصاروخية، بينما يدعي السوفييت أنهم كانوا أول من كسر حاجز الصوت، ولا يوجد دليل يدعم ذلك، ثم أصبحت طائرة الميغ الروسية MiG-19 أول مقاتلة سوفييتية أسرع من الصوت عندما دخلت الخدمة العسكرية في صيف عام 1955.

خلال الحرب العالمية الثانية كان البريطانيون يعملون على مقاتلة نفاثة فظهرت طائرة English Electric Lightning التي قامت برحلتها الأولى في الرابع من أغسطس

1954 وكسرت حاجز الصوت.