مرض السكري.. كل ما تريد أن تعرفه عن آخر ما توصل إليه العلم من علاجات وتجارب

تشير التقديرات إلى أن عدد المصابين بداء السكري يزيد على 537 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مع ترجيح ارتفاع هذا الرقم ليصل إلى 783 مليوناً بحلول عام 2045، وهذا ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى اعتباره وباء يجتاح المعمورة.

وعلى رغم تأثيره الكبير في سكان العالم، لا يوجد حتى الآن أي علاج جذري لهذا الداء، إذ تساعد معظم العلاجات المرضى في التحكم بالأعراض إلى حد ما وجعل حياتهم أفضل، بينما يواجهون مضاعفات صحية متعددة على المدى الطويل.

يؤثر السكري على تنظيم الأنسولين، وهو الهرمون المطلوب لامتصاص الغلوكوز في الخلايا، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. وفي حين أن هناك بعض أوجه الشبه في الأعراض، فإن النوعين الرئيسين من داء السكري يتطوران بطرق مختلفة، فالسكري من النوع الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تدمر خلايا "بيتا" البنكرياسية المنتجة للأنسولين. في المقابل، يعاني مرضى السكري من النوع الثاني الذين يمثلون ما نسبته 90 في المئة من حالات السكري المنتشرة، من مقاومة الأنسولين، مما يعني أن الأنسولين يصبح أقل فعالية في خفض نسبة السكر في الدم.

وتبعاً لذلك، يسعى العلماء وصناع التكنولوجيا الحيوية جاهدين إلى تطوير علاجات جديدة لداء السكري في إطار مساعيهما المستمرة للوصول إلى العلاجات الأكثر فاعلية التي تحد من الأعراض الخطرة وفق اندبندنت عربية.

أهم علاجات السكري من النوع الأول

شهد العام الماضي تطوير شركات علاجات واعدة عدة للنوع الأول من السكري، لعل أبرزها كان تطوير جامعة "رايس" الأمريكية تركيبات مواد حيوية جديدة يمكن أن تساعد في خلق طريقة أكثر استدامة وطويلة الأمد وذاتية التنظيم للتعامل مع داء السكري من النوع الأول.

واكتشف باحثون من معهد "بيكر للقلب والسكري" في أستراليا طريقة لتجديد الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، تتضمن استخدام الأدوية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في علاج السرطان لاستهداف إنزيم EZH2 في الأنسجة البشرية.

وأظهرت دراسات المعهد الأسترالي أن عقاري GSK126 وTazemetostat لهما نتائج واعدة في السماح للخلايا السلفية الأقنوية البنكرياسية بتطوير وظائف مشابهة لخلايا "بيتا"، التي عادة ما تكون غير فعالة أو مفقودة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.

يمكن أن يقلل هذا النهج المتبع في المعهد الأسترالي من الحاجة إلى حقن الأنسولين، إذ تستطيع هذه الخلايا المتجددة استشعار مستويات الغلوكوز وضبط إنتاج الأنسولين وفقاً لذلك.

من جانبها وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول علاج خلوي لمرضى السكري من النوع الأول عام 2023 اسمه "لانتيدرا"، يمكن استخدامه عبر ضخ خلايا "بيتا" المنتجة لهرمون الأنسولين من بنكرياس متبرعين متوفين لا يعانون داء السكري، وإعادة حقنها بعد معالجتها مخبرياً في أوردة الكبد لتتشكل بعدها خلايا قادرة على إفراز الأنسولين.

وفي أواخر عام 2022، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على عقار يمكنه تأخير ظهور داء السكري من النوع الأول، ووصفته بأنه أول علاج لتغيير مسار مرض المناعة الذاتية هذا منذ اكتشاف الأنسولين عام 1922.

العقار المسمى Teplizumab ويباع تحت الاسم التجاري Tzield مخصص للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين ثماني سنوات وما فوق، وأظهر قدرته على تأخير ظهور الأعراض الكلاسيكية المتمثلة في التبول المفرط والعطش لأطول فترة ممكنة. فيما يقول الباحثون إن العقار هذا يؤجل متوسط ظهور المرض لمدة عامين في الأقل، ويقوم بتعديل الخلايا التائية لإطالة قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين.





علاجات السكري من النوع الثاني

أما النوع الثاني من السكري فأعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها العام الماضي على عقار Bexagliflozin الذي قلل في الدراسات بشكل ملحوظ من مستوى السكر في الدم، وكان فعالاً مع المرضى المعرضين لأخطار عالية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقاري Jardiance وSynjardy، القادرين على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم لدى الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الثاني بعمر 10 سنوات وما فوق.

ولم تكتف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بذلك، فأعطت الموافقة على حقن Ozempic وأقراص Rybelsus لخفض مستويات السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني. وأشارت الإدارة في موافقتها بأن Ozempic يقلل أيضاً خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب المعروفة أو السكتة الدماغية أو الوفاة لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

تجارب طبية واعدة

بعد سرد كل هذه العلاجات التي طرحتها شركات الأدوية في الأسواق العالمية العام الماضي، لا بد لنا من الإشارة إلى أن التجارب الطبية الجارية حالياً تشير إلى إمكان حدوث ثورة في مستقبل علاج داء السكري، خصوصاً أنه من المتوقع أن يصل سوق أدوية السكري إلى 118 مليار دولار بحلول عام 2032.

فمثلاً تخطط شركة الأدوية الألمانية "إيفوتيك" للبدء هذا العام بتجارب على نهج طبي جديد، يتمحور حول إيجاد بديل لخلايا "بيتا" يعتمد على الخلايا الجذعية في التطوير ويغني عن الحاجة إلى العلاج بالأنسولين.

وتهدف شركة Imcyse البلجيكية للأدوية الحيوية في تجاربها الطبية الجارية التغلب على داء السكري من النوع الأول عن طريق قتل الخلايا المناعية التي تدمر البنكرياس على وجه التحديد. وأظهرت تجربة المرحلة الأولى عدم وجود مشكلات كبيرة تتعلق بالسلامة وبعض الفوائد السريرية. فيما استخدمت الشركة البلجيكية في تجارب المرحلة الثانية العام الماضي، جهازاً متطوراً صمم لوقف تطور السكري عبر منع جهاز المناعة في الجسم من مهاجمة خلايا "بيتا".

وتجري الآن شركة بلجيكية أخرى وهي ActoBio Therapeutics، تجربة سريرية للمرحلتين الأولى والثانية باستخدام نهج علمي استثنائي لوقف تطور داء السكري من النوع الأول. ضمن هذا النهج، تستخدم الشركة البكتيريا المنتجة للجبن لإنتاج عقارين يحفزان الخلايا التائية التنظيمية لتوجيه الجهاز المناعي بعدم مهاجمة الخلايا المنتجة للأنسولين.

في الأثناء، تقوم بعض الشركات بتطوير علاجات لداء السكري تستهدف الميكروبيوم، وكان أبرزها ما أعلنته شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية Valbiotis عام 2023، من الانتهاء بنجاح من الدراسة السريرية TOTUM 63 التي تستهدف مقدمات داء السكري والمراحل المبكرة من داء السكري من النوع الثاني.

الدراسات الأولية التي تجريها الشركة الفرنسية في معهد "التغذية والأغذية الوظيفية (INAF)" بجامعة "لافال" الكندية بالتعاون مع "معهد كيبيك للقلب والرئة"، أثبتت فعالية TOTUM 63 في تقليل الهيموغلوبين السكري، وهو علامة رئيسة لداء السكري. ويتضمن أسلوب العمل المتبع للعلاج المستقبلي تقليل الالتهاب، وتعديل هرمونات الجهاز الهضمي، وتحسين الاستجابة الأيضية بعد الوجبات.

ويبقى أن نشير إلى أن البحوث في مجال تكنولوجيا النانو سيكون لها دور كبير في علاجات السكري خلال العقد المقبل، إذ ينظر بشكل متزايد إلى المركبات النانوية المستجيبة لمستويات الغلوكوز على أنها واعدة للغاية للإفراج المتحكم فيه عن الأنسولين.

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