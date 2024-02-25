ارتفاع التضخم يربك توقعات بدء خفض الفائدة

أربك معدل التضخم المرتفع أكثر من المتوقع، الأسواق العالمية، ومسؤولي البنوك المركزية والكبيرة، بل وحتى الخبراء، ما شكل تضارباً في آراء المحللين، وسط تخوف من السقوط في فخ الركود، حال تأخر تخفيض أسعار الفائدة.

توقعات البنوك

تتوقع ثلاث بنوك كبرى أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو، أي بعد أشهر مما توقعته الأسواق في وقت سابق من هذا العام، حيث أثار التضخم المستمر المخاوف من خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا. أشار محضر الاحتياطي الفيدرالي لجلسة 30 - 31 يناير والذي نُشر يوم الأربعاء الماضي إلى عدم يقين واسع النطاق بين صناع السياسات حول المدة التي يجب أن تظل فيها تكاليف الاقتراض عند نطاقها الحالي البالغ 5.25% - 5.50% لجلب التضخم إلى مستهدف المركزي البالغ 2%.

ويتوقع كل من «غولدمان ساكس»، وبنك «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، و«مورغان ستانلي» بداية عمليات تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو.

ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» تخفيضاً إجمالياً بمقدار 100 نقطة أساس على مدار العام، مما يؤدي إلى معدل مستهدف يتراوح بين 4.25% إلى 4.50% بحلول ديسمبر 2024.

وتتوافق توقعات «مورغان ستانلي» مع توقعات «غولدمان ساكس»، التي تتوقع انخفاضًا بمقدار 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام. يشير الإجماع بين هذه المؤسسات إلى توقعات الصناعة بتخفيف ملحوظ في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتتوقع بنك «يو بي إس» خفضاً أولياً في يونيو ولكنها تتوقع تخفيضاً إجمالياً أكثر تحفظًا بمقدار 75 نقطة أساس، لتنهي العام بمعدل يتراوح بين 4.50% و4.75%.

«المركزي» الأمريكي

تراجع معدل التضخم الأمريكي خلال شهر يناير إلى 3.1 %، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع التضخم إلى 2.9 %، من 3.4 % في ديسمبر الماضي. أما معدل التضخم الأساسي فاستقر عند 3.9 % في يناير، دون تغيير، مقابل توقعات بانخفاضه إلى 3.7 %. وعلى إثر هذه البيانات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن البنك المركزي سيظل على المسار لبلوغ معدل التضخم المستهدف عند 2 %، حتى لو كان التضخم أعلى قليلاً من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف أن على البنك المركزي توخى الحذر حيال الانتظار لفترة طويلة، قبل أن يخفض أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق، استبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) بشدة يوم الأربعاء فكرة أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في الربيع، وذلك في ظل توقع كثير من المتعاملين في السوق أن يبدأ خفضها في مارس.

«المركزي» الأوروبي

أبدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، مقاومتها للاقتراحات القائلة إن تخفيضات أسعار الفائدة ستأتي قريباً، مصرّة في المقابل على أن التضخم سينخفض إلى هدف المصرف البالغ 2 في المئة.

وقالت لاغارد، في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي: «نحن واثقون من أننا نتجه نحو 2 % في الوقت المناسب».

وكان المصرف المركزي الأوروبي، قد أبقى في يناير سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5 في المئة.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ الخفض هذا العام، ربما في أبريل. لكن لاغارد قاومت التلميحات بأن التخفيضات وشيكة، وقالت: «لا نريد أن نخاطر بالتراجع عن التخفيضات، الأمر الذي سيكون مضيعة لكل ما فعلناه، وسيقودنا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات».

وسلّطت لاغارد الضوء على أن «عملية خفض التضخم المستمرة»، من المتوقع أن تستمر «تدريجياً أكثر خلال عام 2024»، وعزت هذا الاتجاه إلى تضاؤل آثار الصدمات الصعودية السابقة، وتأثير ظروف التمويل الأكثر صرامة على التضخم.

وأشارت لاغارد إلى «انخفاض تدريجي» في التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، في حين أشارت أيضاً إلى «علامات استمرار» في تضخم الخدمات.

وحددت لاغارد نمو الأجور بوصفه عاملاً حاسماً، مشيرة إلى أنه أصبح «محركاً متزايد الأهمية لديناميات التضخم».

المستوى المطلوب

قال يوأخيم ناجل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن معدل التضخم في منطقة اليورو يتراجع بالفعل، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يرضي مسؤولي السياسة النقدية في البنك، مشيراً إلى أن خفض الفائدة غير مطلوب الآن.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن ناجل قوله، خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة لايبتسغ الألمانية، إن «أرقام التضخم تمضي في الاتجاه الصحيح»، ورغم ذلك فإنها لم تصل إلى المستويات المطلوبة. ويشير مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، إلى أنه لن يتم خفض الفائدة الأوروبية قبل يونيو المقبل، حيث ما زال الكثيرون منهم يشعرون بالقلق من احتمالات عودة التضخم للارتفاع، نتيجة الزيادات في الأجور.

من ناحيته، ذكر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، أن البنك يحتاج إلى أدلة إضافية على أن التضخم في سبيله للعودة إلى المعدل المستهدف، قبل البدء في تخفيف السياسة النقدية. وأضاف جويندوس أنه يتعين على مسؤولي البنك في فرانكفورت، مواصلة المراقبة عن كثب لعوامل الخطر، التي من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الأسعار، مشيراً إلى النمو السريع في الأجور وارتفاع هوامش أرباح الشركات والتوترات الجيوسياسية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتابع خلال فعالية أقيمت في «سبليت» بكرواتيا: «بينما نسير في الاتجاه الصحيح، يجب عدم التصرف بشكل مسبق». وأضاف: «سوف يمر بعض الوقت، قبل أن يكون لدينا المعلومات الضرورية للتأكيد على أن التضخم يعود بشكل مستدام إلى المعدل المستهدف، عند 2 %».

ركود المملكة المتحدة

ودخلت المملكة المتحدة في ركود في النصف الثاني من عام 2023، حيث فرض ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ضغوطاً على الموارد المالية للأسر والشركات، ما يعقّد الحكم على المحافظين قبل الانتخابات المرتقبة هذا العام.

تراجع إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا بنسبة 0,3 % في الربع الأخير من العام الماضي، بعدما انخفض بنسبة 0,1 % في الربع الثالث، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

يعرّف خبراء الاقتصاد عادة الركود التقني، على أنه انكماش اقتصادي يسجّل على فصلين متتاليين.

خلال عام 2023 بكامله، سجّلت المملكة المتحدة نمواً بسيطاً نسبته 0,1 % على أساس سنوي، بعد نمو بلغ 4,3 % في عام 2022، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.

ولفت المصدر نفسه إلى أن هذا الأداء هو الأسوأ «منذ الأزمة المالية في عام 2009، باستثناء 2020»، حين أُصيب الاقتصاد البريطاني بالشلل لأشهر، بسبب جائحة كوفيد 19.

وقال وزير المال البريطاني، جيريمي هانت «التضخم هو أكبر عقبة أمام النمو، ولهذا السبب، كانت أولويتنا خفضه بنسبة النصف».

ويبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 4 %، وهو ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا، لكنه تراجع بشكل كبير، مقارنة بالذروة التي سُجلت في أكتوبر 2022، وبلغت 11 %.

وأضاف هانت «مع رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة - البالغة حالياً 5,25 % - لخفض التضخم، لا يكل النمو الضعيف مفاجأة».

وأكّد أن هناك «مؤشرات إلى أن الاقتصاد البريطاني تجاوز مرحلة صعبة، فيما يتوقع خبراء نمواً في السنوات المقبلة».

واعتبرت الخبيرة الاقتصادية لدى معهد «كابيتال ايكونوميكس»، روث غريغوري، أن «إعلان المملكة المتحدة دخولها في ركود تقني في عام 2023، سيوجّه ضربة لرئيس الوزراء (ريشي سوناك)، في يوم يواجه احتمال الخسارة في اقتراعَين محليين».

لكن «هذا الركود معتدل، وتدل المؤشرات الرئيسة إلى أنه يقترب بالفعل من نهايته»، وفق قولها.

بنك إنجلترا

بدد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، الآمال في أن تؤدي أخبار التضخم الأفضل من المتوقع الشهر الماضي، إلى تسريع التخفيضات في أسعار الفائدة، مشدداً على الحاجة إلى مزيد من الأدلة على اعتدال الأجور.

وأورد مكتب الإحصاءات الوطنية، أن معدل التضخم في المملكة المتحدة استقر عند 4 في المئة على أساس سنوي، في يناير الماضي، على خلفية تراجع أسعار الأثاث والسلع المنزلية والمواد الغذائية والمشروبات، كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس إلى -0.6 في المئة على أساس شهري، ليعود إلى المنطقة السلبية، بعد الزيادة المفاجئة في ديسمبر بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري، و4 في المئة سنوياً.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية تصريحات أندرو بيلي محافظ البنك المركزي، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس اللوردات، التي أكد فيها أنه من المشجع أن التضخم ظل دون تغيير في يناير الماضي، لكن أرقام تكلفة المعيشة في الشهر السابق له، كانت أعلى من المتوقع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق المالية كانت تتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.2 في المئة في يناير، وهي تعتقد الآن أن البنك سيبدأ في خفض تكاليف الاقتراض الرسمية من مستواها الحالي، البالغ 5.25 في المئة.

وقال المحافظ إن لجنة السياسة النقدية بالبنك ـ الجهة المكونة من تسعة أعضاء، والتي تحدد أسعار الفائدة ـ تريد رؤية المزيد من الأدلة على تباطؤ ارتفاع الأجور قبل التصرف، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يطالب من يسعون لزيادة الأجور بزيادات أقل، مع انخفاض التضخم.

وذكرت الغارديان أن تعليقات بيلي جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة السكك الحديدية في أسليف، عن مواعيد جديدة للإضراب، وتمديد تفويضها للإضراب الصناعي لمدة ستة أشهر.. مضيفة أنه، وبعد أسوأ عام للاضطرابات منذ عام 1989، ارتفع متوسط أجور القطاع العام بنسبة 5.9 في المئة في الربع الأخير من عام 2023، مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت أجور القطاع الخاص بنسبة 5.8 في المئة.

الخبراء

ونسبت الصحيفة لكاثرين مان الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك الاستثمار، والتي بدأت حياتها المهنية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهي عضو في لجنة السياسة النقدية، في خطاب ألقته مؤخراً، القول إنها تخشى أن تكون الشركات تخطط لرفع الأسعار هذا العام، على الرغم من انخفاض تكاليفها بشكل حاد.

كما نقلت الصحيفة عن سارة بريدين، والتي تمت ترقيتها إلى لجنة السياسة النقدية العام الماضي، قولها إنها تريد أن ترى نمو الأجور يتراجع، قبل أن تفكر في خفض تكلفة الاقتراض من مستواها الحالي، البالغ 5.25 في المئة.

وقال صامويل تومبس كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بانثيونماكروإيكونوميكس»، إن سوق العمل يضعف، ولكن ليس بالوتيرة اللازمة لكي يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل وشيك. وقال يبقى الأمر غير مؤكد ما إذا كانت لجنة السياسة النقدية ستكون قادرة على خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في شهر مايو، كما نتوقع نحن ومعظم المستثمرين.

وتشير أحدث الأرقام لشهر يناير، إلى أن فواتير الغاز والكهرباء قد تم دفعها للأعلى من قبل هيئة تنظيم أسواق الطاقة البريطانية، ما أدى إلى رفع الحد الأقصى للأسعار 5 في المئة، في حين قفزت رسوم المطاعم والفنادق 7 في المئة على أساس سنوي.

ونقلت الغارديان تصريحات لجريمي هنت وزير الخزانة، ذكر فيها أن التضخم لا ينخفض أبداً في خط مستقيم مثالي، مضيفاً أن خطتهم تعمل، وأنهم أحرزوا تقدماً هائلاً في خفض التضخم من 11 في المئة، ويتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض إلى حوالي 2 في المئة، في غضون أشهر.

كريستين لاغارد:

لا نريد أن نخاطر بالتراجع عن التخفيضات

يوأخيم ناجل:

التضخم يتراجع لكنه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب

جيريمي هانت:

التضخم أكبر عقبة أمام النمو وأولويتنا خفضه إلى النصف

روث غريغوري:

الركود التقني في المملكة المتحدة «معتدل»

محمد العريان: الركود ليس بعيداً

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان: «ما زالت السياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تسبب العديد من المخاوف من احتمالية حدوث ركود، في حال استمرارها أكثر من اللازم، وذلك رغم القوة الاقتصادية للولايات المتحدة». وأضاف العريان لشبكة «سي إن بي سي»، أنه رغم أن التباطؤ مضمون، إلا أن احتمالات الركود تظل أقل من 50 %، فقد أثبت الاقتصاد قوته بطبيعته، في ظل الظروف الجيوسياسية والمحلية الصعبة.

وتابع أن عند هذه النقطة، لن يؤدي سوى التعديل المالي غير المنظم، أو خطأ في سياسة الفيدرالي، إلى ترجيح احتمالية حدوث ركود، كما لو تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، عندما يحين الوقت.

وقال العريان: «هذا هو الخطأ السياسي الآن، أن مسؤولي الفيدرالي خائفون للغاية، لأنهم تأخروا، لأن تواصلهم سيئ، لأن توقعاتهم خاطئة، لقد تعرضوا لهزة شديدة، وانتهى بهم الأمر إلى البقاء متشددين للغاية بالنسبة لهم».

أعطت بيانات التضخم لشهر يناير، الفدرالي سبباً للاحتفاظ بأسعار الفائدة عالية لفترة أطول، حيث جاء أكثر مما توقعه المستثمرون. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.4 %، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.3 %.

وقال العريان إن هذا التحديث، يجعل شهر يونيو هو الوقت المناسب لأول خفض لأسعار الفائدة، لكن المشاكل ستظهر إذا صمد بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى سبتمبر، على سبيل المثال، إن الفشل في تنفيذ ثلاثة تخفيضات، سيكون أيضاً خطأً سياسياً.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز