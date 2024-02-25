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الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده الأسرى في غزة

2/25/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد تأكدت وفاته.


وأشار إلى أن الجندي القتيل هو الرقيب عوز دانيال (19 عاما) من "كفار سابا" وسط إسرائيل، وهو جندي في الكتيبة 77.

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