الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده الأسرى في غزة

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده الأسرى في غزة
التاريخ
2/25/2024 7:07:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد تأكدت وفاته.
وأشار إلى أن الجندي القتيل هو الرقيب عوز دانيال (19 عاما) من "كفار سابا" وسط إسرائيل، وهو جندي في الكتيبة 77.
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