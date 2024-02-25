عائلات الاسرى الاسرائيليين تغلق شارع وزارة الدفاع

عائلات الاسرى الاسرائيليين تغلق شارع وزارة الدفاع
التاريخ
2/25/2024 7:07:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت عائلات الاسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة ، مساء الاحد ، الشارع المقابل لوزارة الدفاع.
وتطالب عائلات الاسرى الإسرائيليين بابرام صفقة تبادل بين الكيان وحماس.
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