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الأونروا: آخر مرة تمكنا من إيصال المساعدات لشمال غزة قبل شهر

2/25/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إنه لا يزال من الممكن تجنب المجاعة في قطاع غزة إذا توفرت ما وصفها بالإرادة السياسية الحقيقية.
وأضاف لازاريني أن دعوات الوكالة لإرسال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها ولقيت آذانا صماء، وفق تعبيره.

MENAFN25022024000208011052ID1107897544

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