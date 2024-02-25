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نتنياهو: السجناء الثقيلون المفرج عنهم بصفقة الأسرى سيبعدون إلى قطر

2/25/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، بإرسال جميع السجناء "الثقيلين"، الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المتوقع في غزة، مباشرة إلى قطر بعد إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.
وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، فإن هذا الطلب لم تتم مناقشته خلال المباحثات التي جرت في باريس.

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