نتنياهو: السجناء الثقيلون المفرج عنهم بصفقة الأسرى سيبعدون إلى قطر

نتنياهو: السجناء الثقيلون المفرج عنهم بصفقة الأسرى سيبعدون إلى قطر
التاريخ
2/25/2024 7:07:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، بإرسال جميع السجناء "الثقيلين"، الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المتوقع في غزة، مباشرة إلى قطر بعد إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.
وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، فإن هذا الطلب لم تتم مناقشته خلال المباحثات التي جرت في باريس.
MENAFN25022024000208011052ID1107897543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.