الاحتلال يقتحم قرية خلة الفرا جنوب الخليل
التاريخ
2/25/2024 7:07:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات، خلال ساعات متأخرة من ليل الأحد، طالت عدة قرى ومدن في الضفة الغربية.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية خلة الفرا جنوب محافظة الخليل.
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