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الاحتلال يقتحم قرية خلة الفرا جنوب الخليل

2/25/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات، خلال ساعات متأخرة من ليل الأحد، طالت عدة قرى ومدن في الضفة الغربية.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية خلة الفرا جنوب محافظة الخليل.

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