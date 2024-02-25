الصفدي: على إسرائيل الامتثال للقانون الدولي بوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، نظيرته نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في غزة والتداعيات الكارثية لاستمرار الحرب، والجهود المبذولة لوقفها وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
كما تناول الاجتماع العلاقات الثنائية وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وعلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته واتخاذ خطوات فورية فاعلة توقف العدوان على القطاع.
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