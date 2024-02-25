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الصفدي: على إسرائيل الامتثال للقانون الدولي بوقف الحرب على غزة

2/25/2024 3:11:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، نظيرته نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في ⁧‫غزة‬⁩ والتداعيات الكارثية لاستمرار الحرب، والجهود المبذولة لوقفها وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
كما تناول الاجتماع العلاقات الثنائية وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وعلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته واتخاذ خطوات فورية فاعلة توقف العدوان على القطاع.

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