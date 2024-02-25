معلومات جديدة حول الهدنة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعد الإعلان عن توجه وفد من الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة إلى قطر التي لعبت إلى جانب مصر والولايات المتحدة دوراً فاعلاً في المفاوضات بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية في غزة حماس، من أجل وقف النار في القطاع، ارتفع منسوب التفاؤل حول قرب التوصل لاتفاق.
وكشف مسؤول أمني في الاحتلال الإسرائيلي بعض التفاصيل عن المقترح الجديد الذي وضع على الطاولة.
وبين أنه يتضمن وقف إطلاق النار ليوم واحد مقابل كل اسير إسرائيلي في غزة يتم الإفراج عنه.
كما لفت إلى أن وقف النار قد يمتد نحو ستة أسابيع، حيث من المتوقع الإفراج عن 40 شخصا، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
كما سيتم الإفراج عن عشرة أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي تطلق سراحه الفصائل الفلسطينية.
إلى ذلك، يتضمن الاتفاق موافقة الاحتلال الإسرائيلي على عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في الشمال، وكذلك إعادة إعمار القطاع.
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