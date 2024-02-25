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معلومات جديدة حول الهدنة في غزة

2/25/2024 3:11:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعد الإعلان عن توجه وفد من الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة إلى قطر التي لعبت إلى جانب مصر والولايات المتحدة دوراً فاعلاً في المفاوضات بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية في غزة حماس، من أجل وقف النار في القطاع، ارتفع منسوب التفاؤل حول قرب التوصل لاتفاق.
وكشف مسؤول أمني في الاحتلال الإسرائيلي بعض التفاصيل عن المقترح الجديد الذي وضع على الطاولة.
وبين أنه يتضمن وقف إطلاق النار ليوم واحد مقابل كل اسير إسرائيلي في غزة يتم الإفراج عنه.
كما لفت إلى أن وقف النار قد يمتد نحو ستة أسابيع، حيث من المتوقع الإفراج عن 40 شخصا، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
كما سيتم الإفراج عن عشرة أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي تطلق سراحه الفصائل الفلسطينية.
إلى ذلك، يتضمن الاتفاق موافقة الاحتلال الإسرائيلي على عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في الشمال، وكذلك إعادة إعمار القطاع.

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