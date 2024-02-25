اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في جنين
التاريخ
2/25/2024 3:11:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مدينة جنين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس بحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة مع القوات المقتحمة .
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