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اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في جنين

2/25/2024 3:11:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مدينة جنين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس بحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة مع القوات المقتحمة .

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