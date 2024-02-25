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سموتريتش: المفاوضات مع حماس تجري بشكل غريب

2/25/2024 3:11:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "تجري بشكل غريب وصفقة إطلاق سراح الأسرى يجب أن تكون أفضل"، وفق تعبيره.
وأضاف سموتريتش: "سأصوت ضد أي صفقة ليست الأفضل بالنسبة لنا وفقا للخطة المنشورة".

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