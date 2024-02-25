سموتريتش: المفاوضات مع حماس تجري بشكل غريب
التاريخ
2/25/2024 3:11:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "تجري بشكل غريب وصفقة إطلاق سراح الأسرى يجب أن تكون أفضل"، وفق تعبيره.
وأضاف سموتريتش: "سأصوت ضد أي صفقة ليست الأفضل بالنسبة لنا وفقا للخطة المنشورة".
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