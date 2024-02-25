تطور هام بشأن الهدنة في غزة

تطور هام بشأن الهدنة في غزة
التاريخ
2/25/2024 3:11:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قوله: إن إسرائيل ومصر وقطر وأميركا توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لصفقة تبادل الأسرى مع حماس.
وأضاف سوليفان أن "الصفقة لا تزال قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة لقطر ومصر مع حماس".
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