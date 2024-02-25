اتحاد الكرة يصدر بيانا عاجلاً ويحدد الثلاثاء موعدًا نهائيًا للرد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب اتحاد الكرة من خلال اللجنة التأديبية، أمانة السر في نادي الوحدات بتوضيح للبيان الذي نشره موقع النادي الرسمي على الفيسبوك، وتصريحات رئيس النادي بشار الحوامدة على برنامج حصاد الرياضية على القناة الرياضية الاردنية يوم 18 الشهر الحالي والتي اعتبرت مسيئة للاتحاد وأركان اللعبة في ظل الاتهامات التي حملها البيان وتصريحات الحوامدة.
وخاطب اتحاد الكرة نادي الوحدات رسميا اليوم مطالبا بتوضيحات وبيانات وحجج واقعية و قانونية لتلك التصريحات.
وأكد الاتحاد ان يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعدا نهائيا لاستلام تلك التوضيحات.
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