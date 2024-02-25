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اتحاد الكرة يصدر بيانا عاجلاً ويحدد الثلاثاء موعدًا نهائيًا للرد

2/25/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب اتحاد الكرة من خلال اللجنة التأديبية، أمانة السر في نادي الوحدات بتوضيح للبيان الذي نشره موقع النادي الرسمي على الفيسبوك، وتصريحات رئيس النادي بشار الحوامدة على برنامج حصاد الرياضية على القناة الرياضية الاردنية يوم 18 الشهر الحالي والتي اعتبرت مسيئة للاتحاد وأركان اللعبة في ظل الاتهامات التي حملها البيان وتصريحات الحوامدة.
وخاطب اتحاد الكرة نادي الوحدات رسميا اليوم مطالبا بتوضيحات وبيانات وحجج واقعية و قانونية لتلك التصريحات.
وأكد الاتحاد ان يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعدا نهائيا لاستلام تلك التوضيحات.

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