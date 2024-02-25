تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة للمملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تظهر في سماء المملكة يوم الثلاثاء القادم كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة و يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، قد يصحبها الرعد احياناً وتساقط حبات البرَد، كما يمتد هطول المطر احيانا الى اجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في شرق المملكة تضعف تدريجيا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ،خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
MENAFN25022024000208011052ID1107897487
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.