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تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة للمملكة

2/25/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تظهر في سماء المملكة يوم الثلاثاء القادم كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة و يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، قد يصحبها الرعد احياناً وتساقط حبات البرَد، كما يمتد هطول المطر احيانا الى اجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.


وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في شرق المملكة تضعف تدريجيا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ،خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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