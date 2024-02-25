تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات
التاريخ
2/25/2024 3:11:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة يوم الاثنين قليلا لتصبح الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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