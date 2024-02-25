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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

2/25/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة يوم الاثنين قليلا لتصبح الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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