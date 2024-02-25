صحة غزة: الوضع في الشمال كارثي
التاريخ
2/25/2024 3:11:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن الوضع الصحي في مناطق شمال القطاع "كارثي".
وذلك في ظل استمرار الحرب والحصار الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
MENAFN25022024000208011052ID1107897484
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.