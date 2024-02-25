حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 19 نوعا من جرائم الحرب

حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 19 نوعا من جرائم الحرب
التاريخ
2/25/2024 3:11:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 نوعا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين.
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