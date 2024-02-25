غالانت يهدد بزيادة القصف شمالا حتى يستسلم حزب الله
التاريخ
2/25/2024 3:11:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يواف غالانت أن جيش الاحتلال يخطط لزيادة كثافة النيران ضد حزب الله اللبناني.
وقال غالانت "سنكثف إطلاق النار في الشمال حتى لو أبرمت هدنة في غزة إلى أن يستسلم حزب الله".
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