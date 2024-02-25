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غالانت يهدد بزيادة القصف شمالا حتى يستسلم حزب الله

2/25/2024 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يواف غالانت أن جيش الاحتلال يخطط لزيادة كثافة النيران ضد حزب الله اللبناني.
وقال غالانت "سنكثف إطلاق النار في الشمال حتى لو أبرمت هدنة في غزة إلى أن يستسلم حزب الله".

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