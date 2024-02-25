10 إصابات بجيش الاحتلال بينهم 4 خطيرة

10 إصابات بجيش الاحتلال بينهم 4 خطيرة
التاريخ
2/25/2024 3:11:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مستشفى سوروكا بالنقب ، اليوم الاحد ،بأنه استقبل 10 إصابات من الجيش الإسرائيلي بينهم 4 في حالة خطيرة جراء المعارك في غزة.
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