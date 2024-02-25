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برشلونة يهزم خيتافي برباعية ألمريا يخطف نقطة من أتلتيكو مدريد

2/25/2024 3:06:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق برشلونة فوزا ثمينا على خيتافي بأربعة أهداف دون رد مساء السبت في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل رافينيا هدف التقدم في الدقيقة 20، فيما أضاف زميله جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 53 على ملعب «لويس كومبانيس الأولمبي».
وعزز فرينكي دي يونغ التقدم بهدف ثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 61، فيما اختتم فرمين لوبيز بهدف رابع وأخير في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة ليصعد إلى وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق 5 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، الذي سيواجه مساء اليوم الاحد اشبيلية، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز 10 بالترتيب.
من جهة اخرى، سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام ألمريا مساء السبت في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل أنخل كوريا هدف التقدم في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، فيما أضاف زميله دي بول الهدف الثاني في الدقيقة 57 على ملعب «باور هورس ستاديوم».
وعلى الجانب الثاني سجل لوكا روميرو هدفي ألمريا في الدقيقتين 27 و64 ليحصد الفريقان نقطة التعادل.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 52 نقطة مستقرا في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة، فيما رفع ألمريا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأخير بالترتيب.

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