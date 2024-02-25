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قصف إسرائيلي يستهدف شاحنة ويقتل عنصرين من حزب الله في القصير

2/25/2024 3:06:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وكالات: استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه، شاحنة في منطقة القصير التابعة لمحافظة حمص بالقرب من الحدود مع لبنان، موقعة قتلى ومصابين بينهم عناصر من حزب الله بحسب صفحات اخبارية سورية والمرصد السوري لحقوق الانسان.
وتداولت المواقع الاخبارية السورية صور شاحنة محترقة في القصير بريف حمص الجنوبي.
وقال موقع «أثر» الموالي ان شخصين قتلا على الأقل وأصيب آخرون إثر استهداف سيارتين في القصير عند الحدود السورية - اللبنانية.
ونقل الموقع عن مصدر ان الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الذي تم تنفيذه حوالي الساعة 7:45 من صباح الأحد.
بدوره، قال المرصد ان عنصرين من حزب الله على الاقل قتلا جراء قصف جوي صاروخي إسرائيلي استهدف شاحنة قرب الحدود مع لبنان.
وقال المرصد السوري ان المنطقة عند الحدود السورية - اللبنانية مسيطر عليها من قبل حز ب الله اللبناني، ان الشاحنة استهدف فيها مقصورة القيادة على ما يبدو من أجل اغتيال العناصر. وأضاف المرصد انه جاء بعد نقل بعض السلاح من دير الزور وصولا إلى تدمر إلى الحدود السورية -اللبنانية.
ويعد هذا الهجوم هو الثاني خلال شهر فبراير على محافظة حمص، إذ استهدفت غارة إسرائيلية بتاريخ السابع من الشهر الجاري بناء سكنيا في حي الحمراء بمدينة حمص، ما أودى بحياة 10 أشخاص وتسبب بإصابة 13 آخرين.
ويأتي بعد ايام من هجوم شنه الطيران الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي، بعدد من الصواريخ، على أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق، موقعا قتلى ايرانيين.

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