الوطني وجهة نظر حذرة لـالفيدرالي الأميركي بشأن موعد خفض أسعار الفائدة



انخفاض طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 201 ألف طلب الصين تبدأ خفض سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس

قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني حول أسواق النقد ان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يشير إلى وجهة نظر حذرة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

وذكر التقرير انه على الرغم من ظهور عدد من المؤشرات الدالة على تباطؤ وتيرة التضخم، إلا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا يزال حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت سابق لأوانه.

وكشف محضر الاجتماع الأخير أن معظم المسؤولين أعطوا الأولوية لكبح جماح التضخم على حساب المخاوف المتعلقة بإمكانية الإضرار بالاقتصاد نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة. وفي الوقت الذي قد تكون فيه أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، إلا أن التوقيت الفعلي لخفضها لا يزال غير مؤكد.

وقال التقرير ان ذلك تزامن مع دعم بعض المسؤولين تباطؤ وتيرة خفض محفظة أصول مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو سياسة التيسير في المستقبل. وتبدو الرسالة العامة واضحة، وهي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة ويخاطر بتأخير الإجراء لتجنب إعادة إشعال فتيل التضخم في وقت لاحق. وقد ترجمت هذه النظرة الحذرة في هيئة انخفاض أسعار السندات وانخفاض سوق الأسهم بصورة هامشية.

وأشار إلى أنه في ظل البيانات الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا مشيرة إلى أن التضخم لم يتم ترويضه بشكل كامل، يتوقع من الاحتياطي الفيدرالي أن يظل يقظا قبل اتخاذ خطوة خفض أسعار الفائدة.

من جهة ثانية، قال التقرير ان مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأميركي قد نما وفقا لأحدث البيانات التي نشرتها وكالة ستاندرد آند بورز جلوبل في فبراير، ووصلت قراءة المؤشر إلى 51.5، أي أعلى من التوقعات وبانخفاض هامشي مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 50.7 نقطة إلى 50.5 نقطة. وأشارت البيانات إلى زيادة قوية في نمو قطاع المصانع، حيث سجل المؤشر الزيادة الأولى في ثلاثة أشهر، فضلا عن اعتبارها أسرع وتيرة نمو منذ أبريل 2024.

وفي الوقت الذي تراجع فيه قطاع التصنيع خلال شهر فبراير، شهد قطاع الخدمات انخفاضا من قراءته السابقة البالغة 52.5 في يناير، إلا انه ظل في منطقة التوسع. ووصلت قراءة شهر فبراير إلى 51.3، أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم تسجيل أي تغيير واستقرارها عند مستوى 52.4. وعلى الرغم من الزخم الإيجابي، فضلا عن زيادة عدد الموظفين من مقدمي الخدمات، إلا أن وتيرة التوظيف أظهرت مؤشرات دالة على التباطؤ حيث أدى الاتجاه الهبوطي في نمو المبيعات إلى اتخاذ الشركات لموقف أكثر حذرا تجاه تباطؤ الطلبات. وساهم تباطؤ النشاط التجاري في إعطاء مؤشرات مشجعة بشأن التضخم، حيث اتخذ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات اتجاها تصاعديا خلال الخمسة أشهر الماضية، على الرغم من تطبيق سياسات نقدية متشددة وارتفاع أسعار الفائدة.

ولا يزال سوق العمل الأميركي يؤكد مرونته، في ظل انخفاض طلبات الحصول على إعانات البطالة في شهر فبراير إلى 201 ألف طلب، أي أقل من التوقعات البالغة 217 ألف طلب ومقارنة بالقراءة السابقة البالغة 213 ألف طلب. وفي ذات الوقت، انخفضت المطالبات المستمرة أيضا بمقدار 270 ألف طلب، لتصل إلى 1.862 مليون طلب. وساهمت مرونة سوق العمل المصحوبة بقوة قطاعي التصنيع والخدمات في الحد من حاجة الاحتياطي الفيدرالي الملحة لخفض أسعار الفائدة. حيث أكد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير مخاوف صناع السياسة بشأن مخاطر اجراء تخفيضات مبكرة. وكلما زادت البيانات الإيجابية ظلت حالة عدم اليقين بشأن استمرار تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي.

إلى ذلك، قال تقرير «الوطني» ان مؤشر قطاع الخدمات في منطقة اليورو، ارتفع حيث أظهرت قراءة فبراير مؤشرات دالة على الانتعاش بوصولها إلى 50.0 مقابل 48.4، مما يشير إلى المعنويات الإيجابية تجاه توسع القطاع في أول دلالة تشير إلى التحسن بعد 6 أشهر من الانخفاض. ونما مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في العديد من دول منطقة اليورو، إذ ارتفعت قراءة المؤشر في ألمانيا إلى 48.2، كما ارتفعت قراءته في فرنسا إلى 48.0 خلال الشهر.

وتسارعت وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال شهر فبراير، حيث كشفت أحدث البيانات عن تسجيل النشاط التجاري أعلى معدل نمو منذ 6 أشهر، مسجلا نموا على مدار 4 أشهر. كما كشف مؤشر مديري المشتريات قطاع التصنيع نموا هامشيا ووصل إلى 47.1 في فبراير، على الرغم من توقعات بانخفاضه إلى 45.0. وفي ذات الوقت، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات دون تغيير مستقرا في منطقة التوسع عند 54.3. وتشير هذه البيانات الإيجابية التي صدرت مؤخرا إلى أن الركود الضحل الذي شهدته المملكة المتحدة بنهاية العام الماضي لم يدم طويلا. من جهة أخرى، لا يزال التضخم مرتفعا في ظل توقعات بأن يظل مؤشر أسعار المستهلكين عند نحو 4% الشهر القادم، مما يزيد من تصاعد الضغوط على بنك إنجلترا بشأن موعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة.

من جهة اخرى، أعلنت الصين أنها ستنفذ أكبر تخفيض لها على الإطلاق في سعر الفائدة على الرهن العقاري يوم الثلاثاء، بهدف دعم سوق العقارات المتعثر وتعزيز الاقتصاد. وتم تنفيذ هذا الاجراء عن طريق خفض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة 5 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.95% مقابل 4.20% في السابق، وفي ذات الوقت، أبقت الصين على سعر الفائدة على الاقراض لمدة عام واحد دون تغيير عند 3.45%. وعلى الرغم من خفض سعر الفائدة بوتيرة أعلى مما كان متوقعا في السابق، إلا أن تلك الخطوة لم يكن لها أي تأثير على الأسهم الآسيوية، حيث فشلت تلك الأخبار في تحفيز المستثمرين الذين كانوا يبحثون عن تدابير تحفيزية أكبر، وارتفع الدولار الأميركي أمام اليوان الصيني خلال الأسبوع، ووصل في آخر تداولاته إلى 7.1952.