وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق سالم النواف تفقد مخيم الداخلية
التاريخ
2/25/2024 3:06:00 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قام وكيل وزارة الداخليةبالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف اليوم يتفقد مخيم وزارة الداخلية وذلك بحضور قيادات امنية .
واطلع الفريق الشيخ سالم النواف على بعض الانشطة والخدمات المقدمة والتي تقدم لزوار المخيم .
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