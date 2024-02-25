رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الكويت قيادة وشعبا بالأعياد الوطنية

محمد بن راشد: أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها



أبوظبي ـ كونا: هنّأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بأعيادها الوطنية.

وبارك سمو الشيخ محمد بن زايد، على حسابه في منصة «إكس»، لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، «والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعيا الله تعالى للكويت وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار».

وذكر سمو الشيخ محمد بن زايد أن «العلاقات الإماراتية ـ الكويتية أخوية وراسخة وبالتعاون مع أخي الشيخ مشعل نواصل تعزيزها وتنميتها لمصلحة البلدين وشعبيهما».

من جهته، كتب سمو الشيخ محمد بن راشد، على حسابه في منصة «إكس»: «نبارك للشعب الكويتي الشقيق ولأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد.. أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها.. وأعاده علينا وعليهم بالخير واليمن ودوام المحبة والأخوة».

وتوجه سمو الشيخ محمد بن راشد نيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها إلى الكويت قيادة وشعبا «بأرفع آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة العيد الوطني الـ 63 وذكرى يوم التحرير الـ 33».

وأضاف «نخص بالتهنئة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه»، سائلا المولى عز وجل «أن يعيد عليكم هذه المناسبة الوطنية الغراء بمزيد من الرخاء والنماء وأن تبقى بلادكم عنوانا للسلام والاستقرار هامتها شامخة ورايتها عالية».