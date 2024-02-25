وفاة فنان فلسطيني شهير في غزة بعد معاناة مع المرض

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان التشكيلي فتحي غبن الذي توفي اليوم في قطاع غزة عن عمر ناهز 77 عاماً بعد معاناة مع المرض.

وقالت الوزارة إن «رحيل غبن يشكل خسارة للفن الفلسطيني الذي شهد على يده انتقالات مهمة تجاه تجسيد الحياة الفلسطينية، واللجوء الفلسطيني، والمخيم، وتقاليد الحياة في البلاد التي نذر حياته لتخليدها في فنه».

وأضافت، في بيان، أن «غبن الذي كان يعاني مشكلات حادة في الصدر والرئتين كان بحاجة للسفر إلى الخارج لاستكمال علاجه بسبب نقص الأدوية والأكسجين في غزة، إلا أن سلطات الاحتلال لم تسمح له بمغادرة القطاع».

وُلد غبن عام 1947 في قرية هربيا إلى الشمال من قطاع غزة قبل أن ينتقل مع أمه في العام التالي إلى غزة حيث عاش حياته في مخيم جباليا واحترف الفن مبكراً.

وعمل مستشاراً في وزارة الثقافة، ومنحه الرئيس محمود عباس وسام الثقافة والعلوم والفنون في عام 2015، كما حاز العديد من الأوسمة والتكريمات على مدى مشواره.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف: «كانت فلسطين دائماً حاضرة بكل تفاصيلها في أعمال غبن الذي حمل معه حياة القرية الفلسطينية والمخيم واللجوء إلى العالم عبر ريشته البارعة».

وأضاف أن «فتحي الذي عاش سنته الأولى بعد أن تنفس الحياة في خيمة على رمال شمال غزة في مخيم جباليا قُدّر له أن يرحل بسبب منع الاحتلال لسفره إلى مصر». وتابع: «عاش فتحي حياته في خيمة ومات في خيمة».

ويتعرض قطاع غزة لهجوم جوي وبري منذ السابع من أكتوبر بعد هجوم مباغت شنَّه مسلحو «حماس» على مستوطنات ومواقع إسرائيلية في غلاف غزة.