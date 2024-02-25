فوز طائرة شباب الأهلي وبني ياس في ذهاب «البلاي أوف»

فاز شباب الأهلي على ضيفه الجزيرة 3-0، وبني ياس على ضيفه الوصل 3-2، في مباراتي ذهاب دورة «البلاي أوف» الحاسمة على درع الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، والذي تأهلت الأندية الأربعة إلى المنافسة من خلالها على اللقب، بعد احتلالها للمراكز الأربعة في جدول ترتيب الدوري بنهاية مباريات الدورين الأول والثاني.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الإياب في السابعة من مساء بعد غد الأربعاء، ويلتقي فيهما الجزيرة وضيفه شباب الأهلي، والوصل وضيفه بني ياس، وفي حالة فوز الجزيرة أو بني ياس بأي نتيجة، ستكون هناك مواجهة فاصلة 2 مارس المقبل، بين طرفي المباراة، على أن تقام مباراتي الدور النهائي على الدرع يومي 6 و9 من الشهر نفسه.

في حين، شهدت مباراتا ذهاب دور تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، خسر النصر أمام ضيفه عجمان 1-3، وفاز العين على ضيفه حتا 3-0، وتقام مباراتي الإياب الأربعاء المقبل، وفي حالة تبادل الفوز بين طرفي أي مباراة، ستكون هناك مواجهة حاسمة يوم 2 مارس المقبل.





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