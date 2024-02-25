خيول الوثبة للسباقات تتألق وتحقق الثنائية في مضمار العين

تألقت خيول الوثبة للسباقات وتوجت بالثنائية في ثامن سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وذلك بعدما خطفت الفرس «نهلة الوثبة»، بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة أوسكار شافيز، لقب عود التوبة في الشوط السادس المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر، وركضت الفرس الفائزة بقوة أكبر في الأمتار الأخيرة لتتصدر السباق بفارق 1.25 طول وبزمن قدره 1:51:29 دقيقة.

وأكملت الفرس «شروق الوثبة» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، الثنائية بانتزاعها لقب «جبل حفيت 1» في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، للخيول المبتدئة توليد الإمارات «القسم الأول» ونجحت الفرس الفائزة في تصدر السباق بالأمتار الأخيرة بفارق 1.25 عن صاحبة المركز الثانية قاطعة المسافة في زمن 1:37:96 دقيقة.

إسطبلات العجبان

انتزع المهر «ماجيك تاتش» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة أندرو سلاتري، فوزاً مثيراً بفارق رأس ليتوج بلقب «جبل حفيت 2» في الشوط الثامن والختامي للأمسية لمسافة 1400 للخيول المبتدئة «توليد الإمارات» وقطع المهر الأشقر مسافة السباق في زمن 1:37:69 دقيقة.

توج المهر «مبيد» لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة ساندرو بايفا، ببطولة ديربي العين-هيبة- للخيول «توليد الإمارات» في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، وجاء فوز المهر الأشقر بفارق عنق عن صاحب المركز الثاني وبزمن 2:05:73 دقيقة.

السباق الثامن

وكان المضمار العيناوي أقام سباقه الثامن بالموسم، بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحشد كبير من عشاق سباقات الخيول.

فاز المهر «ميزان» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، وإشراف أحمد المحيربي، وقيادة أوسكار شافيز، بلقب الصاروج في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول المبتدئة، وجاء فوز المهر الأشقر بفارق 3.5 أطوال عن ملاحقه المباشر، وبزمن 1:53:16 دقيقة، وهذا الفوز الثاني بالأمسية للمدرب والفارس، بعد فوزهما في الشوط الثاني.

كأس الوثبة

ظفر الجواد «أي اف أستاذا» لخالد خليفة النابودة، وإشراف ارنست أورتيل، وقيادة مارسيلينو رودريجز، بلقب الجاهلي في الشوط الأول لمسافة 2000 متر للخيول المبتدئة، وجاء فوز الجواد الرمادي بفارق 5 أطوال عن ملاحقه المباشر، وبزمن 2:18:00 دقيقة.

انتزع الجواد «سيزر حوران» لسامر المحاميد، وإشراف أحمد المحيربي، وقيادة أوسكار شافيز، فوزاً ثميناً بفارق رأس عن ملاحقه المباشر ليتوج بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر- تكافؤ- بزمن 2:06:11 دقيقة.

خطفت الفرس«جزيلة» لخلفان القبيسي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أوسكار شافيز في الشوط الخامس لتحصد لقب المقام لمسافة 1600 متر، ونجحت الفرس الفائزة في تصدر السباق بعد اللفة الأخيرة بفارق 1.25 طول، وبزمن 1:49:98 دقيقة، وسجل الفارس شافيز الهاتريك بالأمسية.

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